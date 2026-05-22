Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ – Νέα παιχνίδια και νέα σχέδια

Θεοδώρα Καλλονιάτου, ιδιοκτήτρια καταστήματος Allwyn στην οδό Βογατσίκου 14

Τα παιχνίδια του ΣΚΡΑΤΣ ανανεώθηκαν και φέρνουν μια νέα, ακόμα πιο διασκεδαστική εμπειρία στους παίκτες, ενώ δεν σταματούν να αναδεικνύουν νικητές σε όλη την Ελλάδα.

Τα «7άρια», η οικογένεια λαχνών με τα μεγάλα κέρδη, οι «Eφτάτυχες Γάτες», με τα πιο συχνά κέρδη και τα παιχνίδια «24 Μήνες Τύχη» που μοιράζουν κέρδη με σταθερές μηνιαίες καταβολές, είναι ήδη διαθέσιμα στα καταστήματα Allwyn και σε λαχειοπώλες ολόκληρης της χώρας.

Νέο παιχνίδι στην οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «ΓΑΤΕΣ»

Η πιο διασκεδαστική οικογένεια λαχνών είναι οι γάτες του ΣΚΡΑΤΣ, με τις καλύτερες πιθανότητες κερδών. «Η οικογένεια ΣΚΡΑΤΣ Γάτες, αποτελείται από τέσσερα παιχνίδια. Τη νέα «Εφτάτυχη Γάτα 1 στα 2 κερδίζει», με κόστος 20 ευρώ και κέρδη μέχρι και 1 εκατ. ευρώ. Την «Εφτάτυχη Γάτα 1 στα 3 κερδίζει», με κόστος 10 ευρώ και μέγιστο έπαθλο 500.000 ευρώ, την «Εφτάτυχη Γάτα 1 στα 3,3 κερδίζει», με κόστος 5 ευρώ και κέρδη έως 300.000 ευρώ και την «Εφτάτυχη Γάτα1 στα 3,5 κερδίζει», με κόστος 2 ευρώ και έπαθλο έως 100.000 ευρώ», αναφέρει η Θεοδώρα Καλλονιάτου, ιδιοκτήτρια καταστήματος Allwyn στη Θεσσαλονίκη.

Διονύσης Καπελλές, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στην οδό Χαλκοκονδύλη 9

Η οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «7ΑΡΙΑ» με τα μεγάλα κέρδη

Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ «7ΑΡΙΑ» προσφέρει στους παίκτες τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κέρδη ύψους 2 εκατ. ευρώ. Ο Διονύσης Καπελλές, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στην Αθήνα, τονίζει: «Οι λαχνοί των παιχνιδιών 7ΑΡΙΑ βρίσκονται σταθερά ανάμεσα στις επιλογές των παικτών του ΣΚΡΑΤΣ. Τα μέγιστα έπαθλα των λαχνών είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, καθώς μπορούν να εξασφαλίσουν στους μεγάλους νικητές κέρδη από 100.000 ευρώ, μέχρι και 2 εκατ. ευρώ. Η οικογένεια λαχνών ΣΚΡΑΤΣ 7ΑΡΙΑ απαρτίζεται τέσσερα παιχνίδια, κόστους 2, 5, 10 και 20 ευρώ. Αντίστοιχα τα έπαθλα διαμορφώνονται σε 100.000 ευρώ, 500.000 ευρώ, 1 εκατ. ευρώ και 2 εκατ. ευρώ».

Αρετή Σκιαδοπούλου, ιδιοκτήτρια καταστήματος Allwyn στην οδό Σεβαστιανού 36

Κέρδη μέχρι και 50.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες

Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κέρδη με σταθερές μηνιαίες καταβολές προσφέρει στους παίκτες του ΣΚΡΑΤΣ η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ», η οποία αποτελείται από τρία παιχνίδια. Η Αρετή Σκιαδοπούλου, ιδιοκτήτρια καταστήματος Allwyn στην Κέρκυρα, εξηγεί: «Οι λαχνοί των παιχνιδιών «24 ΜΗΝΕΣ ΤΥΧΗ» μπορούν να εξασφαλίσουν κέρδη μέχρι και 50.000 ευρώ κάθε μήνα για δύο ολόκληρα χρόνια στους νικητές. Τα παιχνίδια κοστίζουν 2,5 και 10 ευρώ, ενώ μοιράζουν κέρδη 5.000 ευρώ, 24.000 ευρώ και 50.000 ευρώ κάθε μήνα για 24 μήνες, αντιστοίχως».

