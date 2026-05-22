LIVE Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο πρώτος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

Η Αθήνα και το «T-Center» έχουν ήδημετατραπεί στην πρωτεύουσα της μπασκετικής Ευρώπης. Η χώρα μας και το «στολίδι» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Μαρούσι υποδέχονται το κορυφαίο ραντεβού της φετινής Euroleague. To Final Four 2026 απ’ όπου θα προκύψει η νέα Πρωταθλήτρια ομάδα της Ευρώπης.

Μάλιστα, στο πρώτο τζάμπολ, στον πρώτο ημιτελικό, βρίσκεται η ομάδα που θα παλέψει για να διατηρήσει τα σκήπτρα της. Η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα προσπαθήσει να κάνει το back to back στους τίτλους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, μετά το τρόπαιο που είχε κατακτήσει την περσινή σεζόν στο Άμπου Ντάμπι.

Απέναντί της θα βρεθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει θέσει ως τεράστιο στόχο τη φετινή αγωνιστική περίοδο την κατάκτηση της 4ης Euroleague της ιστορίας του, στην πέμπτη συνεχόμενη παρουσία σε Final Four, αλλά και την πρώτη σε τελική φάση που διεξάγεται στην Ελλάδα.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε τον αγώνα Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε:

