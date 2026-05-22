Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

Κατέρριψε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ UFO;...

Τουλάχιστον έτσι ερμηνεύουν οι ειδικοί αυτό το συγκλονιστικό νέο βίντεο που δημοσίευσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, με βάση τον τίτλο και την περιγραφή του βίντεο, φαίνεται ότι το περιστατικό αυτό συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον.

Το βίντεο φαίνεται να δείχνει το μη αναγνωρισμένο εναέριο φαινόμενο – ή UAP – να μεγαλώνει στο πεδίο όρασης ενός F-16C, και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να καταστρέφεται.

Σύμφωνα με το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Όλων των Τομέων (AARO), αυτό το βίντεο του Πενταγώνου «προέρχεται πιθανώς από έναν αισθητήρα υπέρυθρων που βρίσκεται σε μια στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ».

WOW! The Pentagon just released a video of an F-16 fighter jet SHOOTING DOWN a UFO



Insane footage



The second tranche of UFO files is now LIVE at https://t.co/QokBEphpDO pic.twitter.com/Pyi7NKzNyY — Nick Sortor (@nicksortor) May 22, 2026

Αυτό αποτελεί μέρος μιας νέας δέσμης αρχείων UFO που δημοσιεύθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μια δημοσίευση που περιλαμβάνει επίσης μια σειρά εγγράφων, φωτογραφιών και άλλων βίντεο με υποτιθέμενη δραστηριότητα UFO.

Τώρα, το Πεντάγωνο τονίζει ότι η περιγραφή του βίντεο είναι μόνο για «ενημερωτικούς σκοπούς», σημειώνοντας: «Οι αναγνώστες δεν πρέπει να ερμηνεύουν κανένα μέρος αυτής της περιγραφής ως ανακλαστική αναλυτική κρίση, ερευνητικό συμπέρασμα ή πραγματική διαπίστωση σχετικά με την εγκυρότητα, τη φύση ή τη σημασία του περιγραφόμενου γεγονότος».

Τα 222 αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή ανήκουν στη δεύτερη παρτίδα εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν στον ιστότοπο του Υπουργείου Άμυνας – εβδομάδες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διέταξε τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών εκθέσεων σχετικά με τα ανεπιθύμητα ιπτάμενα αντικείμενα.

Ένα από τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα περιέχει 116 σελίδες τεκμηρίωσης που σχετίζονται με μια σειρά φερόμενων θεάσεων και ερευνών σε μια άκρως απόρρητη εγκατάσταση στη Σάντια του Νέου Μεξικού, μεταξύ 1948 και 1950.

«Αυτό το αρχείο περιέχει 209 θεάσεις «πράσινων σφαιρών», «δίσκων» και «πυρκαγιών» που αναφέρθηκαν κοντά στη στρατιωτική βάση», σημείωσε το Υπουργείο Άμυνας.

