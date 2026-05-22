FT: Η Γαλλία θέλει να ενταχθεί στο βρετανο-γερμανικό σχέδιο για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Το Παρίσι θερμαίνεται στην ιδέα ενός κοινoύ προγράμματος με στόχο την κάλυψη του συμβατικού επιχειρησιακού κενού έναντι της Ρωσίας.

Δημήτρης Μάνωλης

Πύραυλος Trident που χρησιμοποιείται στο πυρηνικό οπλοστάσιο της Βρετανίας.

U.S. Department of Defense
Η Γαλλία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «βαθιάς ακριβείας κρούσης» που αναπτύσσουν το Βερολίνο και το Λονδίνο, σύμφωνα με πέντε άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, μεταδίδουν οι βρετανικές Financial Times. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο γαλλο-γερμανικό διάλογο για την άμυνα.

Οι τρεις χώρες σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τριμερείς συνομιλίες στις αρχές Ιουνίου.

Το πρόγραμμα, που ανακοινώθηκε από τη Βρετανία και τη Γερμανία το 2024 στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας Trinity House, στοχεύει στην ανάπτυξη μιας οικογένειας προηγμένων πυραύλων εδάφους με βεληνεκές άνω των 2.000 χιλιομέτρων, ικανών να πλήττουν στρατιωτικούς στόχους εντός της Ρωσίας.

Το σχέδιο απέκτησε νέα σημασία μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει την ανάπτυξη ενός τάγματος εξοπλισμένου με πυραύλους Tomahawk σε αμερικανική βάση στη δυτική Γερμανία. Η ιδέα της εποχής Μπάιντεν είχε σχεδιαστεί ως προσωρινή λύση, μέχρι να αναπτύξει η Ευρώπη τις δικές της δυνατότητες βαθιάς κρούσης.

Οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν ορισμένους συμβατικούς πυραύλους με βεληνεκές περίπου 300 χιλιομέτρων ή περισσότερο, αλλά αυτοί είναι σχεδόν αποκλειστικά αεροεκτοξευόμενοι ή ναυτικής εκτόξευσης. Αυτό σημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά μαχητικά, τα πολεμικά πλοία ή τα υποβρύχια πρέπει να εισέρχονται σε αμφισβητούμενες περιοχές για να πλήξουν στόχους βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Η εκτεταμένη χρήση επίγειων πυραύλων από τη Μόσχα στην Ουκρανία, καθώς και η ανάπτυξη πυραύλων μεγάλης εμβέλειας στον θύλακα του Καλίνινγκραντ, έχει ωθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες να αναπτύξουν αντίστοιχες δυνατότητες αποτροπής.

Η γαλλική πρόθεση αντανακλά επίσης την αυξανόμενη άποψη του Εμανουέλ Μακρόν ότι η ανάπτυξη συμβατικών όπλων μεγάλης εμβέλειας μπορεί να συμπληρώσει την πυρηνική αποτροπή της Γαλλίας.

Αν και η Γαλλία είχε αρχικά συμμετάσχει στις συνομιλίες με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στη συνέχεια αποσύρθηκε προσωρινά λόγω συζητήσεων για το πυρηνικό της δόγμα.

Σε ομιλία του τον Μάρτιο, ο Μακρόν περιέγραψε πώς η Γαλλία θα μπορούσε να προστατεύσει έμμεσα τους συμμάχους της μέσω της πυρηνικής αποτροπής, ενώ τόνισε ότι απαιτούνται επίσης πυραύλοι μεγάλου βεληνεκούς, αντιαεροπορικά συστήματα και μέσα επιτήρησης ώστε να διαχειρίζεται η κλιμάκωση «πριν από το πυρηνικό όριο».

Γάλλοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα μπορούσε να μειώσει το «χάσμα» μεταξύ συμβατικής και πυρηνικής αποτροπής.

Το γερμανο-βρετανικό πρόγραμμα, που εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο ELSA, παραμένει σε αρχικό στάδιο, αλλά προβλέπει πυραύλους cruise χαμηλής παρατηρησιμότητας και υπερηχητικά όπλα με εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες και απρόβλεπτες τροχιές.

Η αρχική έμφαση θα δοθεί σε συστήματα εκτόξευσης από το έδαφος.

Μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στις συζητήσεις είναι η ευρωπαϊκή MBDA και η γερμανo-βρετανική startup Hypersonica, η οποία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιτυχημένη υπερηχητική δοκιμαστική πτήση.

Το Παρίσι προτείνει τη συμμετοχή της ArianeGroup, που ανήκει στην Airbus και τη Safran, για την παροχή πυραυλικών εκτοξευτήρων για υπερηχητικά όπλα.

Η Ariane κατασκευάζει ήδη τον βαλλιστικό πύραυλο M51 για το γαλλικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι Γάλλοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η συμμετοχή τους θα επιταχύνει την ανάπτυξη των νέων πυραύλων, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Ο Μακρόν είχε αφήσει να εννοηθεί τον Μάρτιο ότι η Γαλλία ενδιαφέρεται να συμμετάσχει, αναφέροντας τη Βρετανία και τη Γερμανία ως βασικούς εταίρους.

«Αυτό θα δώσει νέες δυνατότητες για τη διαχείριση της κλιμάκωσης με συμβατικά μέσα», είχε δηλώσει.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους επιβεβαίωσε πρόσφατα το γαλλικό ενδιαφέρον, λέγοντας: «Τώρα οι Γάλλοι θέλουν να συμμετάσχουν, και μάλιστα το συντομότερο δυνατό».

Το Βερολίνο εμφανίζεται θετικό. Στο Λονδίνο όμως υπάρχει επιφυλακτικότητα, καθώς ορισμένοι φοβούνται ότι η προσθήκη της Γαλλίας θα μπορούσε να διαταράξει την ισορροπία του προγράμματος.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι η Γαλλία μπορεί να φέρει διαφορετική στρατηγική και βιομηχανικά συμφέροντα.

Αρκετά προηγούμενα γαλλο-γερμανικά εξοπλιστικά προγράμματα έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες, όπως το πρόγραμμα FCAS για κοινό μαχητικό αεροσκάφος.

Ωστόσο, η Βρετανία και η Γαλλία έχουν στο παρελθόν συνεργαστεί επιτυχώς στον πύραυλο Storm Shadow/Scalp.

Οι τρεις χώρες αποτελούν τις μεγαλύτερες στρατιωτικές και οικονομικές δυνάμεις της Ευρώπης και έχουν ιστορικό συνεργασίας σε θέματα ασφάλειας.

Ο Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ έχουν δεσμευτεί για στενότερη συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής πολιτικής.

