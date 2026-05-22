Επιστολή Κοβέσι σε Κομισιόν για τροπολογία Φλωρίδη: Αμφιβολίες για τη συνεργασία των ελληνικών αρχών

Snapshot Η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ε.Ε.

Η τροπολογία του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα βουλευτών επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά στην Ελλάδα.

Η άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων πλήττει την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξελίξεις που θέτουν εν αμφιβόλω τη συνεργασία των ελληνικών αρχών με την EPPO.

Η EPPO είναι η ανεξάρτητη αρχή της Ε.Ε. αρμόδια για τη δίωξη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.

«Σοβαρές αμφιβολίες» ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας στο πλαίσιο της Συνθήκης της Ε.Ε εκφράζει με επιστολή της προς την Κομισιόν, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρεται ότι «η βεβιασμένη τροποποίηση του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας:

Σήμερα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας απηύθυνε επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092 της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με ένα γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός Αλληλεξάρτησης), επισημαίνοντας πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις και αποφάσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Ελλάδα.

Η βεβιασμένη τροποποίηση του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η πρόσφατη άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έλαβε το Σώμα της EPPO στις 12 Νοεμβρίου 2025, για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για 5 έτη, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της EPPO στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαία Εισαγγελέας ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ε.Ε. (TEU).

Η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή σε δίκη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

