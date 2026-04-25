Ευρωπαία Εισαγγελέας: Η άγνωστη επίσκεψη της Κοβέσι στον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη

Συνέντευξη Τύπου της επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι μετά την επίσκεψη της στην Ελλάδα για συναντήσεις σχετικά με την πρόοδο στο θέμα των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2025
Η Λάουρα Κοβέσι ή Κέβεσι (όπως είναι η σωστή προφορά του ονόματός της στη ρουμανική γλώσσα), η Ευρωπαία εισαγγελέας έκανε αισθητή την παρουσία της το τριήμερο που βρέθηκε στην Αθήνα.

Την Τετάρτη η κυρία Κοβέσι είχε συναντήσεις με τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον υπουργό Οικονομικών και άλλα στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης, την Πέμπτη ταξίδεψε στους Δελφούς, συμμετείχε σε συζήτηση για το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην οποία απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Την Παρασκευή, όμως, ημέρα αναχώρησής της από την Ελλάδα, η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είχε ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Προτού μεταβεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για να επιβιβαστεί στην πτήση της, βγήκε από το ξενοδοχείο στο οποίο είχε καταλύσει και έκανε μια βόλτα στην Αθήνα. Η κυρία Κοβέσι, όπως πληροφορείται το Newsbomb, σταμάτησε στην οδό Σκουφά και επισκέφθηκε την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε από τους συνεργάτες της να μείνει μόνη για λίγο στο εσωτερικό της εκκλησίας όπου και άναψε ένα κερί.

Βγαίνοντας από την εκκλησία, η κυρία Κοβέσι ενημερώθηκε ότι ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης εκτός από πολιούχος Άγιος της πόλης των Αθηνών είναι και προστάτης των δικαστικών και του δικαστικού σώματος. Τυχαίο;

Novibet
