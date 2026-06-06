Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη άνδρας που παρενόχλησε ανήλικη και απείλησε με μαχαίρι τον πατέρα της

Snapshot Συνελήφθη στην Ηγουμενίτσα άνδρας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης και παράνομη οπλοκατοχή.

Ο δράστης απείλησε με μαχαίρι τον πατέρα της ανήλικης όταν αυτός προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει.

Η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τον κατηγορούμενο λίγη ώρα μετά το περιστατικό.

Το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την απειλή κατασχέθηκε από τις αρχές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας με βαριά δικογραφία. Snapshot powered by AI

Μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση έφερε στο φως η άμεση επέμβαση των αστυνομικών αρχών στην Ηγουμενίτσα.

Ένας ημεδαπός συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης (4-6-2026), κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία. Βάσει αυτής, ο κατηγορούμενος προσέγγισε ανήλικη κοπέλα και προέβη σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Στο σημείο προσέτρεξε ο πατέρας της ανήλικης, ο οποίος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και προσπάθησε να ακινητοποιήσει τον δράστη.

Τότε, ο κατηγορούμενος, προκειμένου να καταφέρει να διαφύγει, έβγαλε μαχαίρι και απείλησε τον πατέρα, εξαφανιζόμενος στους γύρω δρόμους.

Η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και η σύλληψη

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας αντέδρασαν ακαριαία. Μετά από συντονισμένες αναζητήσεις στην περιοχή, εντόπισαν τον δράστη λίγη ώρα αργότερα και του πέρασαν χειροπέδες.

Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι με το οποίο είχε απειλήσει τον πατέρα της ανήλικης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία οδηγήθηκε ήδη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για τα περαιτέρω.

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