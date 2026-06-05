Αγρίνιο: Άρπαξαν πάνω από 75.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα

Snapshot Συμμορία τριών ατόμων ταυτοποιήθηκε για τηλεφωνικές απάτες και κλοπές στο Αγρίνιο με λεία άνω των 75.000 ευρώ.

Η απάτη έγινε με τη μέθοδο του λογιστή, όπου η γυναίκα θύμα πέταξε από το μπαλκόνι της τσάντα με χρήματα και κοσμήματα.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν φορτηγό van για τη συλλογή της λείας και διέφυγαν μαζί.

Κατασχέθηκαν δύο οχήματα που συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση, ενώ δύο μέλη της ομάδας προσήχθησαν.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα και οι έρευνες συνεχίζονται για πιθανή εμπλοκή σε άλλες απάτες. Snapshot powered by AI

Στην ταυτοποίηση τριών μελών συμμορίας που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, εξιχνιάζοντας υπόθεση με λεία που ξεπερνά τις 75.000 ευρώ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, η οποία σχημάτισε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος δύο ημεδαπών ανδρών, μίας ημεδαπής γυναίκας και άγνωστων συνεργών τους για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και διακεκριμένη κλοπή.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, στις 21 Μαΐου 2026 άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε γυναίκα στο Αγρίνιο και προσποιήθηκε τον λογιστή της. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να καταγραφούν οι κωδικοί των χαρτονομισμάτων της για έλεγχο από την Εφορία, κατάφερε να την πείσει να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα.

Η γυναίκα, πιστεύοντας τα όσα της ανέφερε ο απατεώνας, πέταξε από το μπαλκόνι της κατοικίας της μία τσάντα που περιείχε μετρητά και χρυσά κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ.

Ο ρόλος των «εισπρακτόρων»

Όπως προέκυψε από την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και τη συνδυαστική ανάλυση στοιχείων οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει τον ρόλο των «εισπρακτόρων» της οργάνωσης.

Οι δράστες μετέβησαν στο σημείο με φορτηγό όχημα τύπου van, όπου η γυναίκα της συμμορίας κατέβηκε, παρέλαβε την τσάντα με τα χρήματα και τα κοσμήματα και στη συνέχεια διέφυγαν όλοι μαζί.

Κατασχέθηκαν δύο οχήματα

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης σε περιοχές του Αγρινίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και προσήγαγαν την εμπλεκόμενη γυναίκα και έναν από τους κατηγορούμενους άνδρες, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε το όχημα της διαφυγής.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν το φορτηγό όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της απάτης, καθώς και ένα ακόμη επιβατικό αυτοκίνητο που εξετάζεται για πιθανή εμπλοκή στην εγκληματική δραστηριότητα της ομάδας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα μέλη της συμμορίας εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις τηλεφωνικών απατών στην ευρύτερη περιοχή.

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