Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

Ο δράστης είναι παλιός γνώριμος των Αρχών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Στη Ραφήνα σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων με δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι.
  • Ο δράστης, αλλοδαπός 52 ετών και παλιός γνώριμος των Αρχών, συνελήφθη μετά από καταδίωξη και χτύπημα στο πόδι από ένα από τα θύματα.
  • Οι δύο τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
  • Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και οι τραυματίες στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας.
  • Οι αστυνομικές αρχές διενεργούν προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.
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Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (5/6) στην Αστυνομία μετά από αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Λεωφόρο Φλέμινγκ.

Όπως αναφέρει το iRafina.gr, ένας αλλοδαπός άνδρας φέρεται να ενεπλάκη σε έντονο διαπληκτισμό με δύο άλλα άτομα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρχές. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο δράστης φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να τραυμάτισε τους δύο άνδρες.

Αμέσως μετά την επίθεση, ο φερόμενος ως δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο, ωστόσο η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή και, ύστερα από αναζητήσεις, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τον δράστη πήρε στο κυνήγι ένα από τα θύματα της επίθεσης το οποίο με το αυτοκίνητο του και τον χτύπησε στο πόδι καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσει.

Οι τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες, με την κατάσταση της υγείας τους να μην εμπνέει ανησυχία, ενώ φαίνεται να έχουν προσαχθεί από τους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό ενώ ο 52χρονος δράστης από την Αλβανία φαίνεται πως είναι γνώριμος στις αρχές ενώ στο παρελθόν έχει απελαθεί από την χώρα.

Στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», ενώ οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας.

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