Σοκάρουν οι αριθμοί για την ενδοοικογενειακή βία: Αυξήθηκαν κατά 437,59% τα περιστατικά από το 2020

Tο 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 5 γυναικοκτονίες και πάνω από 6.500 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας

Μιχάλης Παπαδάκος

Σοκάρουν οι αριθμοί για την ενδοοικογενειακή βία: Αυξήθηκαν κατά 437,59% τα περιστατικά από το 2020
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν κατά 437,59% από το 2020 έως το 2025.
  • Οι γυναικοκτονίες αυξήθηκαν από 4 το 2020 σε 19 το 2025, σημειώνοντας αύξηση 375%.
  • Το 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 5 γυναικοκτονίες και πάνω από 6.500 καταγγελίες ενδοοικογενειακής βίας.
  • Η μείωση 12% στις καταγγελίες του 2026 αποδίδεται στη λειτουργία 63 εξειδικευμένων γραφείων και στη χρήση του panic button.
  • Το 2025, 5.550 γυναίκες έλαβαν πρόσβαση στην εφαρμογή panic button, ενώ τους πρώτους πέντε μήνες του 2026 άλλες 1.492 γυναίκες το χρησιμοποίησαν.
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Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τη θλιβερή πραγματικότητα... Τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν εκρηκτική αύξηση τα τελευταία 5 χρόνια τόσο στις δολοφονίες γυναικών από τα χέρια των συντρόφων τους όσο και των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Το 2020 είχαν καταγραφεί μόλις τέσσερις γυναικοκτονίες, ενώ αυτός ο αριθμός εκτοξεύτηκε το 2025 στις 19, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 375%. Το 2026 έχει ήδη ξεκινήσει με πέντε καταγεγραμμένες γυναικοκτονίες μέχρι σήμερα.

Πενταπλασιάστηκαν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ ολοένα και περισσότερες είναι οι γυναίκες που απευθύνονται στις Αρχές ζητώντας βοήθεια και προστασία. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα περιστατικά, το 2020 καταγράφηκαν 4.254 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ο αριθμός αυτός εκτινάχθηκε κατακόρυφα το 2024 φτάνοντας στις 22.080, ενώ το 2025 η αυξητική τάση συνεχίστηκε αγγίζοντας τις 22.869 καταγγελίες.

Η μεταβολή αυτή μεταφράζεται σε μία τεράστια αύξηση της τάξης του 437,59% μέσα σε μία πενταετία. Η τάση ανόδου παραμένει ανησυχητική και για το τρέχον έτος, καθώς από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 6.500 καταγγελίες.

Το panic button και η αρωγή των Αρχών

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι καταγγελίες το 2026 εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι αρμόδιες Αρχές αποδίδουν τη μείωση αυτή, μεταξύ άλλων, στη λειτουργία των 63 εξειδικευμένων γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και στην ευρύτερη χρήση του panic button από γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Μέσα στο 2025, 5.550 γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση στην ψηφιακή εφαρμογή. Η ανάγκη παραμένει τεράστια. Μόνο για τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, άλλες 1.492 γυναίκες έλαβαν το κουμπί πανικού.

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