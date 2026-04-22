Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των συγγενών

Αβάσταχτος είναι ο πόνος της οικογένειας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που βρέθηκε νεκρή σε χωράφι κοντά σε χωριό στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου – Οι αστυνομικοί δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι δράστης είναι ο 40χρονος πρώην σύντροφός της

Ανείπωτος είναι ο πόνος της οικογένειας της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία είχε δηλωθεί ως αγνοούμενη από την Κυριακή (20/04) και σήμερα εντοπίστηκε νεκρή σε χωράφι κοντά σε χωριό στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται, με το επικρατέστερο σενάριο να είναι ότι ο 40χρονος πρώην σύντροφός της σκότωσε την 43χρονη και ύστερα αυτοκτόνησε, κοντά στο ξωκκλήσι της Παναγίας της Καρδιώτισσας, λίγο πριν από τον Προφήτη Ηλία.

Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση, η 43χρονη βρισκόταν στη θέση του οδηγού όταν ο δράστης την πυροβόλησε. Στη συνέχεια, όμως, ο εκτελεστής φαίνεται ότι μετέφερε τη σορό στο πίσω κάθισμα, επιχειρώντας πιθανότατα να παραπλανήσει τις Αρχές.

Από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν και έμαθαν τα δυσάρεστα νέα, εκτυλίχθηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός, με τα παιδιά, τον αδελφό της και άλλους συγγενείς να «ξεσπούν» σε κλάματα. Ο θρήνος και η απόγνωση ήταν ζωγραφισμένα στο πρόσωπό τους.

Ο 40χρονος ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει την γυναίκα, με τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι δεν πρόλαβαν να ανταλλάξουν ούτε κουβέντα.

Ο δολοφόνος πλησίασε την Ελευθερία από το παράθυρο του οδηγού και την εκτέλεσε, πυροβολώντας τη στο κεφάλι. Το κορμί της έγειρε προς τον συμπλέκτη του αυτοκινήτου, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η σορός της γυναίκας, λόγω του ανώμαλου εδάφους στην περιοχή, μεταφέρθηκε σε καρότσα αγροτικού, μέχρι τον κεντρικό δρόμου όπου την παρέλαβε η νεκροφόρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος είχε συλληφθεί το 2021, για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε σε τυχαίο έλεγχο ένα όπλο τύπου στυλό.

