Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι – Τι αναφέρει ιατροδικαστής

Η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε μία σφαίρα από πιστόλι εννέα χιλιοστών εξ επαφής στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν καθιστή στη θέση του οδηγού

Κατερίνα Ρίστα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελευθερία Γιακουμάκη βρέθηκε νεκρή στην Κρήτη μετά την εξαφάνισή της την Κυριακή.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι δέχθηκε μία σφαίρα από πιστόλι εννέα χιλιοστών εξ επαφής στο κεφάλι.
  • Ο πυροβολισμός φαίνεται να έγινε από κοντινή απόσταση μέσω του παραθύρου του οχήματος.
  • Η γυναίκα ήταν καθιστή στη θέση του οδηγού και δεν πρόλαβε να αντιδράσει.
  • Η ιατροδικαστική υπηρεσία συνεχίζει τις εξετάσεις για να επιβεβαιώσει τις συνθήκες του πυροβολισμού.
Snapshot powered by AI

Σoκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) στην Κρήτη, αφού τα ίχνη της είχαν χαθεί την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε μία σφαίρα από πιστόλι εννέα χιλιοστών εξ επαφής στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν καθιστή στη θέση του οδηγού.

Ο δράστης πιθανόν πυροβόλησε από το παράθυρο του οχήματος, σε κοντινή απόσταση, ενώ η γυναίκα παρέμεινε στη θέση της χωρίς να προλάβει να αντιδράσει.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία συνεχίζει την εξέταση των ευρημάτων, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα ακριβή στοιχεία για τον τρόπο και την απόσταση του πυροβολισμού.

Κρήτη: Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν νεκροί η Ελευθερία και ο 43χρονος πρώην σύντροφός της

Μια ενιαία εικόνα της υπόθεσης εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από το Ηράκλειο Κρήτης προκύπτει από τα ρεπορτάζ των τελευταίων ωρών, καθώς η εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να καταλήγει σε μια ιδιαίτερα δραματική υπόθεση με δύο νεκρούς και πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

Η 43χρονη, μητέρα τριών παιδιών από τις Δαφνές Ηρακλείου, αγνοούνταν από το πρωί της περασμένης Κυριακής. Η υπόθεση πήρε καθοριστική τροπή όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, τηλεφώνημα στις αρχές κινητοποίησε νέο κύκλο ερευνών στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Εκεί εντοπίστηκε τελικά το όχημα της 43χρονης σε δύσβατο σημείο, σαν μικρή χαράδρα κοντά σε αγροτικό δρόμο. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, στα πίσω καθίσματα, με τραύμα από πυροβόλο όπλο, ενώ στο σημείο κλήθηκαν ιατροδικαστικές και αστυνομικές δυνάμεις για αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

κρητη

Η έλλειψη όπλου από το όχημα, σε συνδυασμό με το είδος του τραύματος, οδήγησε τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από τον 43χρονο πρώην σύντροφό της. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρέθηκαν ευρήματα από κοντινή περιοχή και συγκεκριμένα από εξωκλήσι, όπως τσιγάρα και θήκη όπλου, τα οποία εξετάστηκαν για πιθανή σύνδεση με την υπόθεση.

Χθες, εντοπίστηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της κοντά σε εκκλησάκι στην ευρύτερη περιοχή, φέροντας τραύμα από κυνηγετικό όπλο. Μάλιστα το σημείο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σημείο που εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα.

eleutheria.jpg

Οι Αρχές εξετάζουν ένα από τα βασικά σενάρια που κάνει λόγο για πιθανή συνάντηση των δύο το πρωί της εξαφάνισης και στη συνέχεια μεταφορά σε πιο απομονωμένο σημείο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο «ραντεβού θανάτου», χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα κάτι τέτοιο. Οι Αρχές συνεχίζουν να αναλύουν αποτυπώματα, γενετικό υλικό και ψηφιακά δεδομένα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η 43χρονη έχασε τη ζωή της και να διαπιστωθεί αν τα δύο περιστατικά συνδέονται άμεσα μεταξύ τους.

Κρήτη: «Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί για τον 43χρονο, τον γνωρίζαμε», λέει ο γιος της 43χρονης

Για τη σχέση που είχε η μητέρα του με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος αργότερα βρέθηκε νεκρός, ο Βαγγέλης Ροζάκης ανέφερε στον ΣΚΑΪ: «ήταν μια σχέση η οποία είχε τις εντάσεις της. Υπήρχαν κάποιοι τσακωμοί στο τέλος τώρα, πριν χωρίσουν. Ανησυχητικά σημάδια και τέτοια δεν έχει παρατηρήσει». Σε ερώτηση για το αν θεωρεί πιθανή εμπλοκή του πρώην συντρόφου, απάντησε: «μετά από αυτό που έγινε μπορούμε να τα πιστέψουμε όλα. Όλα είναι πιθανά».

Παράλληλα, μιλώντας στο Action24, σημείωσε πως ο άνδρας αυτός ήταν σχετικά άγνωστος στην οικογένεια: «τον γνωρίζαμε πολύ λίγο, ότι μας έλεγε η μητέρα μας πριν χωρίσουν πριν περίπου τρεις μήνες. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα γεγονότα και ειδικά το γεγονός της αυτοκτονίας του πρώην συντρόφου με κάτι μεμπτό, κάτι να μας δώσει στοιχεία παράξενα ή να μας βγάλει κάπου». Ωστόσο πρόσθεσε: «προσωπικά δεν νομίζω ότι είναι ασύνδετα. Απλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος για το αν συνδέεται αυτό το πράγμα με την εξαφάνιση της μητέρας μου».

Αναφερόμενος στις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα ίχνη της, περιέγραψε πως η αδερφή του βρήκε ένα σημείωμα στο σπίτι, στο οποίο η 43χρονη έγραφε ότι θα πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επιστρέψει σύντομα. «Μετά αρχίσαμε και παίρναμε τηλέφωνο τη μητέρα μας», είπε, προσθέτοντας πως λίγο αργότερα εστάλη και ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα από το κινητό της με περιεχόμενο «θα σε καλέσω αργότερα», κάτι που όπως σημείωσε συνέβη για πρώτη φορά.

Όπως εξήγησε, μετά από αυτό δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία, γεγονός που τους προκάλεσε έντονη ανησυχία. Το τελευταίο σήμα του κινητού της 43χρονης εντοπίστηκε σε σημείο μεταξύ του χωριού της και της περιοχής όπου βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της.

Παρά τις εξελίξεις, ο ίδιος ανέφερε πως δεν υπήρχαν ενδείξεις ανησυχίας από τη μητέρα του ούτε πριν την εξαφάνιση ούτε κατά τη διάρκεια της σχέσης της. «Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια σχέση με φυσιολογικές εντάσεις και χωρίς σοβαρές συγκρούσεις μετά τον χωρισμό.

Μιλώντας στο Mega, ο γιος της περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα ίχνη της μητέρας του. Όπως είπε, η 43χρονη είχε αφήσει ένα σύντομο σημείωμα στην κουζίνα, στο οποίο ανέφερε ότι θα πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επιστρέψει σύντομα. «Το είχε ξανακάνει, αλλά πάντα υπήρχε επικοινωνία. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν είχε παρατηρηθεί κάποια ανησυχητική συμπεριφορά τις προηγούμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο Ασυρμάτου

21:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιριστής της Νάπολι έκανε… άγαλμα τον Ντιέγκο Μαραντόνα στην αυλή του σπιτιού του

21:33ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Το Ιράν έχει ακόμη περισσότερες στρατιωτικές δυνατότητες από ό,τι λέει ο Λευκός Οίκος»

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» Τραμπ στο Ιράν: «Οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου»

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία και διαχείριση νερού στην Ελλάδα: «Δεν εφησυχάζουμε, να δοθεί χρόνος για να αποδώσουν όσα έχουν γίνει»

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο 79-73: Με ηγέτη τον Μπέβερλι έκανε το πρώτο βήμα για την κούπα

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

20:59BOMBER

Έντι Ράμα: Παραλίγο να πάει με παντόφλες στο Μέγαρο Μαξίμου

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: «Χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαν οι ΗΠΑ»

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι – Τι αναφέρει ιατροδικαστής

20:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης: Έρχεται ρύθμιση για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων βουλευτών μετά την άρση ασυλίας

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση τιμής στο πετρέλαιο κίνησης

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Ζούσε για 50 χρόνια με τρύπα στην καρδιά: Το ανακάλυψε όταν κατέρρευσε καθώς έκανε ποδηλασία

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αδύνατη η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ εν μέσω παραβίασης της εκεχειρίας

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

20:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 102 ανακαινισμένα δωμάτια παραδόθηκαν στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, και του Θοδωρή Κυριακού στη Ρώμη

19:50ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague Playoffs: Αυτές είναι οι ημερομηνίες των Game 3 και 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Κακοποιούσε και απειλούσε τη γυναίκα του με όπλο ενώ κατέγραφε το περιστατικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

20:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Την πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι – Τι αναφέρει ιατροδικαστής

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα φέρουμε, να τα συγκρίνουμε»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

18:09LIFESTYLE

Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, καλό ταξίδι πατέρα»

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοίκια, επιδότηση στο diesel και λιπάσματα - Δείτε αναλυτικά

15:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: «Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου, ήμουν εν βρασμώ», είπε ο δράστης

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν νεκροί η Ελευθερία και ο 43χρονος πρώην σύντροφός της

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μου δεν είχε παραπονεθεί για τον 43χρονο, τον γνωρίζαμε», λέει ο γιος της 43χρονης

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

20:59BOMBER

Έντι Ράμα: Παραλίγο να πάει με παντόφλες στο Μέγαρο Μαξίμου

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Το «ευχαριστώ» Τραμπ στο Ιράν: «Οι ηγέτες του σεβάστηκαν το αίτημά μου»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ