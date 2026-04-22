Κρήτη: Το τελευταίο σημείωμα της 43χρονης, το κινητό που «μίλησε» και το ΙΧ που εξαφάνισε ο δράστης

Snapshot Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην Αγία Βαρβάρα μετά από ημέρες αναζητήσεων.

Ο πρώην σύντροφός της, 43 ετών, αυτοκτόνησε κοντά στην περιοχή όπου καταγράφηκε το τελευταίο σήμα του κινητού της, πριν καταθέσει στην Αστυνομία.

Ο χωρισμός του ζευγαριού είχε γίνει χωρίς εντάσεις, αλλά η αυτοκτονία του άνδρα αύξησε τις ανησυχίες για την υπόθεση.

Οι Αρχές ερευνούν την κοινή διαδρομή των δύο σε απομονωμένο σημείο και εξετάζουν αν ο άνδρας προσπάθησε να δημιουργήσει άλλοθι.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθεί η αλληλουχία των γεγονότων και οι συνθήκες του τραγ συμβάντος.

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στα πίσω καθίσματα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από ημέρες αναζητήσεων.

Μιλώντας στο Mega, ο γιος της περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα ίχνη της μητέρας του. Όπως είπε, η 43χρονη είχε αφήσει ένα σύντομο σημείωμα στην κουζίνα, στο οποίο ανέφερε ότι θα πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επιστρέψει σύντομα. «Το είχε ξανακάνει, αλλά πάντα υπήρχε επικοινωνία. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν είχε παρατηρηθεί κάποια ανησυχητική συμπεριφορά τις προηγούμενες ημέρες.

Ήδη από χθες, μετά την αυτοχειρία του πρώην συντρόφου της, οι Αρχές είχαν στρέψει της έρευνές τους στην ευρύτερη περιοχή όπου βρέθηκε ο νεκρός άνδρας, καθώς το τελευταίο στίγμα του κινητού της 43χρονης εξέπεμψε από κεραία στην κορυφή του Γιούχτα, η οποία βρίσκεται εντός της ακτίνας κάλυψης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας που συνδέθηκε το κινητό της το πρωί της Δευτέρας.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή μετά τον εντοπισμό νεκρού του 43χρονου πρώην συντρόφου της, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου είχε καταγραφεί το τελευταίο σήμα του κινητού της. Λίγο πριν μεταβεί στην Αστυνομία για συμπληρωματική κατάθεση, ο άνδρας φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του έξω από εκκλησία στις Δαφνές Ηρακλείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος είχε κληθεί να δώσει νέες εξηγήσεις για το πού βρισκόταν την ημέρα της εξαφάνισης, καθώς η προηγούμενη κατάθεσή του είχε αφήσει «κενά», ενώ έφερε και τραύματα που ο ίδιος απέδιδε σε ατύχημα με μηχανάκι.

Ο γιος της 43χρονης ανέφερε επίσης ότι ο χωρισμός του ζευγαριού είχε γίνει πριν από λίγους μήνες χωρίς εντάσεις ή συγκρούσεις, ενώ ο πρώην σύντροφος της μητέρας του είχε προχωρήσει σε νέα σχέση. Ωστόσο, όπως είπε, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την αυτοκτονία του 43χρονου, έχουν ενισχυθεί οι ανησυχίες για την τύχη της μητέρας του.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη διαδρομή των δύο προσώπων πριν από το μοιραίο βράδυ. Σύμφωνα με τα σενάρια που ερευνώνται, η 43χρονη και ο 43χρονος φέρεται να μετέβησαν σε απομονωμένο σημείο μεταξύ Δαφνών και Αθανάτων, με διαφορετικά οχήματα, όπου και εκτιμάται ότι συνέβη κάτι κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στη συνέχεια, ο 43χρονος φέρεται να απομακρύνθηκε με τη μηχανή του, ενώ εξετάζεται αν οι επόμενες κινήσεις του –συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησής του προς τοπικό καφέ και της προσπάθειας επικοινωνίας με γερανό και ταξί– αποτελούσαν μέρος μιας προσπάθειας δημιουργίας άλλοθι.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο να ριχθεί φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η υπόθεση κατέληξε στην τραγική της έκβαση.

