Κρήτη: Το τελευταίο σημείωμα της 43χρονης, το κινητό που «μίλησε» και το ΙΧ που εξαφάνισε ο δράστης

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κρήτη: Το τελευταίο σημείωμα της 43χρονης, το κινητό που «μίλησε» και το ΙΧ που εξαφάνισε ο δράστης
  • Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην Αγία Βαρβάρα μετά από ημέρες αναζητήσεων.
  • Ο πρώην σύντροφός της, 43 ετών, αυτοκτόνησε κοντά στην περιοχή όπου καταγράφηκε το τελευταίο σήμα του κινητού της, πριν καταθέσει στην Αστυνομία.
  • Ο χωρισμός του ζευγαριού είχε γίνει χωρίς εντάσεις, αλλά η αυτοκτονία του άνδρα αύξησε τις ανησυχίες για την υπόθεση.
  • Οι Αρχές ερευνούν την κοινή διαδρομή των δύο σε απομονωμένο σημείο και εξετάζουν αν ο άνδρας προσπάθησε να δημιουργήσει άλλοθι.
  • Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για να διαλευκανθεί η αλληλουχία των γεγονότων και οι συνθήκες του τραγ συμβάντος.
Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στα πίσω καθίσματα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από ημέρες αναζητήσεων.

Μιλώντας στο Mega, ο γιος της περιέγραψε τις τελευταίες στιγμές πριν χαθούν τα ίχνη της μητέρας του. Όπως είπε, η 43χρονη είχε αφήσει ένα σύντομο σημείωμα στην κουζίνα, στο οποίο ανέφερε ότι θα πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επιστρέψει σύντομα. «Το είχε ξανακάνει, αλλά πάντα υπήρχε επικοινωνία. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε τίποτα», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν είχε παρατηρηθεί κάποια ανησυχητική συμπεριφορά τις προηγούμενες ημέρες.

Ήδη από χθες, μετά την αυτοχειρία του πρώην συντρόφου της, οι Αρχές είχαν στρέψει της έρευνές τους στην ευρύτερη περιοχή όπου βρέθηκε ο νεκρός άνδρας, καθώς το τελευταίο στίγμα του κινητού της 43χρονης εξέπεμψε από κεραία στην κορυφή του Γιούχτα, η οποία βρίσκεται εντός της ακτίνας κάλυψης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας που συνδέθηκε το κινητό της το πρωί της Δευτέρας.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή μετά τον εντοπισμό νεκρού του 43χρονου πρώην συντρόφου της, σε σημείο κοντά στην περιοχή όπου είχε καταγραφεί το τελευταίο σήμα του κινητού της. Λίγο πριν μεταβεί στην Αστυνομία για συμπληρωματική κατάθεση, ο άνδρας φέρεται να έδωσε τέλος στη ζωή του έξω από εκκλησία στις Δαφνές Ηρακλείου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος είχε κληθεί να δώσει νέες εξηγήσεις για το πού βρισκόταν την ημέρα της εξαφάνισης, καθώς η προηγούμενη κατάθεσή του είχε αφήσει «κενά», ενώ έφερε και τραύματα που ο ίδιος απέδιδε σε ατύχημα με μηχανάκι.

Ο γιος της 43χρονης ανέφερε επίσης ότι ο χωρισμός του ζευγαριού είχε γίνει πριν από λίγους μήνες χωρίς εντάσεις ή συγκρούσεις, ενώ ο πρώην σύντροφος της μητέρας του είχε προχωρήσει σε νέα σχέση. Ωστόσο, όπως είπε, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την αυτοκτονία του 43χρονου, έχουν ενισχυθεί οι ανησυχίες για την τύχη της μητέρας του.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη διαδρομή των δύο προσώπων πριν από το μοιραίο βράδυ. Σύμφωνα με τα σενάρια που ερευνώνται, η 43χρονη και ο 43χρονος φέρεται να μετέβησαν σε απομονωμένο σημείο μεταξύ Δαφνών και Αθανάτων, με διαφορετικά οχήματα, όπου και εκτιμάται ότι συνέβη κάτι κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Στη συνέχεια, ο 43χρονος φέρεται να απομακρύνθηκε με τη μηχανή του, ενώ εξετάζεται αν οι επόμενες κινήσεις του –συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησής του προς τοπικό καφέ και της προσπάθειας επικοινωνίας με γερανό και ταξί– αποτελούσαν μέρος μιας προσπάθειας δημιουργίας άλλοθι.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται με στόχο να ριχθεί φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η υπόθεση κατέληξε στην τραγική της έκβαση.

Διαβάστε επίσης

18:35ΚΟΣΜΟΣ

«Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή» – Ανακοίνωση της ναυτιλιακής εταιρείας για το πλοίο Epaminondas

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Την Πέμπτη η κηδεία του πρώην συντρόφου της 43χρονης Ελευθερίας

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο νέος πρωθυπουργός θα ανοίξει τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας επί κομμουνισμού

18:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Απουσίες και... λάθη εκ παραδρομής στην ψηφοφορία για τις 13 άρσεις ασυλίας βουλευτών

18:21ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: Έως την Παρασκευή οι συνομιλίες με την Τεχεράνη - Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα συμμετέχουμε, λένε οι Ιρανοί

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τελευταίο σημείωμα της 43χρονης, το κινητό που «μίλησε» και το ΙΧ που εξαφάνισε ο δράστης

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

18:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος 0-4: Του έκοψε τα φτερά με καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο

18:09LIFESTYLE

Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, καλό ταξίδι πατέρα»

18:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών με το Ιράν πιθανόν έως την Παρασκευή

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Η «μαύρη» λίστα Τραμπ με «άτακτες και καλές» χώρες του ΝΑΤΟ

17:56ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Από 25% σε 75% μέσα σε μία διετία: Η τεχνητή νοημοσύνη γράφει πλέον τα 3/4 του κώδικα της Google

17:54ANNOUNCEMENTS

Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών αφιερωμένη στον Γιάννη Αρτόπουλο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων

17:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ψηφιακό οικοσύστημα πληροφόρησης για τις υπηρεσίες της «Τειρεσίας» προς επιχειρήσεις

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Eντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη η Ελευθερία Γιακουμάκη - Φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο

17:32LIFESTYLE

Eurovision: Το πρώτο βίντεο του Akyla με την Παρθένα Χοροζίδου

17:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η πρώτη «ακτινογραφία» της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Κινδυνεύουν οι καλοκαιρινές διακοπές των Βρετανών - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

17:17ΦΑΡΜΑΚΟ

Γεωργιάδης: «Η νέα φαρμακευτική πολιτική των ΗΠΑ με ανησυχεί περισσότερο από το Ιράν» – Τι είχε δηλώσει στο Newsbomb ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Μπάνον:  Οι Έλληνες υπερδύναμη στη ναυτιλία - Το παράδειγμα της Ελλάδας για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Eντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη η Ελευθερία Γιακουμάκη - Φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τελευταίο σημείωμα της 43χρονης, το κινητό που «μίλησε» και το ΙΧ που εξαφάνισε ο δράστης

18:09LIFESTYLE

Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, καλό ταξίδι πατέρα»

15:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: «Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου, ήμουν εν βρασμώ», είπε ο δράστης

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοίκια, επιδότηση στο diesel και λιπάσματα - Δείτε αναλυτικά

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Ληναίος: Σε κλίμα συγκίνησης το «ύστατο χαίρε» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ήρθησαν οι ασυλίες των 13 βουλευτών της ΝΔ - Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 60χρονος πέθανε από λεπτοσπείρωση - Εντοπίστηκαν άλλα δύο κρούσματα

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

17:32LIFESTYLE

Eurovision: Το πρώτο βίντεο του Akyla με την Παρθένα Χοροζίδου

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Καλαμάτα - Επιχείρηση πλαστικών παραδόθηκε στις φλόγες - Διακοπή κυκλοφορίας

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ