Ηράκλειο: Eντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη η Ελευθερία Γιακουμάκη - Φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο

Τραγική «αυλαία έπεσε» στην υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της
  • Στην περιοχή κοντά στο χωριό της 43χρονης βρέθηκαν μια θήκη όπλου, ένα πιστόλι και ένα τσιγάρο που πιθανόν ανήκουν στον πρώην σύντροφό της.
  • Ο πρώην σύντροφος της 43χρονης εντοπίστηκε νεκρός από τραύμα με καραμπίνα σε εκκλησία κοντά στο τελευταίο στίγμα του κινητού της.
Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, της μητέρας από τις Δαφνές Ηρακλείου, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το πρωί της περασμένης Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της και συγκεκριμένα στα πίσω καθίσματα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Σε μικρή απόσταση από το χωριό όπου διέμενε η 43χρονη, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντικείμενα που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την υπόθεση. Σύμφωνα με το Mega εντοπίστηκε μια θήκη για φυσίγγια, ένα όπλο χειρός και ένα αποτσίγαρο.

Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες των Αρχών

Οι εκτιμήσεις των Αρχών συγκλίνουν στο ότι τα ευρήματα αυτά πιθανόν συνδέονται με τον άνδρα που έβαλε τέλος στη ζωή του, ενώ το τσιγάρο φαίνεται να ανήκει στην ίδια μάρκα που εκείνος συνήθιζε να καπνίζει.

Το μυστήριο γύρω από την υπόθεση παραμένει πυκνό, καθώς χθες εντοπίστηκε νεκρός ο 40χρονος πρώην σύντροφος της γυναίκας, φέροντας τραύμα από καραμπίνα, μέσα σε εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, κοντά στο σημείο όπου είχε καταγραφεί το τελευταίο στίγμα του κινητού της.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας είχε προηγουμένως παρουσιαστεί στο αστυνομικό τμήμα με εμφανείς αμυχές, αποδίδοντάς τες σε πτώση με τη μηχανή του.

Η 43χρονη μητέρα τριών παιδιών είχε φύγει από το σπίτι της στις Δαφνές το πρωί της Κυριακής, αφήνοντας σημείωμα στην 16χρονη κόρη της ότι θα επιστρέψει σύντομα.

Στιγμυότυπο από τις ερευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη

«Έχουμε πιεστεί τώρα πάρα πολύ και δεν ξέρουμε γενικά τι μπορεί να προκύψει», λέει η κόρη της 43χρονης.

Το μεσημέρι της περασμένης Κυριακής, ο 40χρονος αυτόχειρας είχε μπει σε καφετέρια για να ζητήσει βοήθεια. Στο πρόσωπό του είχε αμυχές, για τις οποίες ανέφερε ότι είχαν προκληθεί από τροχαίο που είχε λίγο νωρίτερα.

«Ο χωρισμός των γονιών μας ήταν φυσιολογικός»

Ο γιος της, μιλώντας στο Action24, περιέγραψε τις τελευταίες ώρες πριν την εξαφάνιση: «Άφησε ένα σημείωμα στην κουζίνα ότι πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και θα επιστρέψει σύντομα. Το είχε ξανακάνει, αλλά πάντα είχαμε επικοινωνία. Αυτή τη φορά… τίποτα».

Παράλληλα, υπογράμμισε την απουσία οποιασδήποτε ανησυχητικής ένδειξης:
«Όσα άτομα είχαν επαφή με τη μητέρα μου, όπως κι εμείς, ήταν πριν το βράδυ του Σαββάτου, γιατί το βράδυ Σαββάτου εμείς ήμασταν στο σπίτι όλοι μαζί εδώ. Αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει, γιατί δεν υπήρξε κάποια παράξενη συμπεριφορά, ούτε να είναι αγχωμένη με κάτι ή να νιώθει άβολα».

Στιγμυότυπο από τις ερευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη

Ο γιος της 43χρονης αναφέρθηκε και στη σχέση της μητέρας του με τον 39χρονο, τονίζοντας ότι ο χωρισμός τους είχε ολοκληρωθεί χωρίς εντάσεις:
«Ο χωρισμός ήταν φυσιολογικός, δεν χρειάστηκε να μπούμε στη μέση εμείς, δεν υπήρξε κάποιος τσακωμός, κάποιος καυγάς έντονος. Στεναχωρημένοι δεν ήταν, γιατί ήταν ένας λογικός χωρισμός. Δηλαδή είχαν κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι απλά δεν ταιριάζουν και προχώρησαν τη ζωή τους δηλαδή. Και ο σύντροφός της μετά από λίγο διάστημα μάθαμε ότι είχε νέα σχέση».

Ωστόσο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η αγωνία έχει μετατραπεί σε φόβο:
«Από τη στιγμή τώρα που έγινε και αυτό με την αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της μητέρας μου, έχω αρχίσει τώρα να σκέφτομαι και λίγο αρνητικά. Εγώ το μόνο που θέλω να ξέρω είναι να δω από τη μητέρα μου ένα σημάδι ζωής».

Το χρονικό της εξαφάνισης

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η 43χρονη έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές το πρωί της Κυριακής, οδηγώντας προς την κατεύθυνση των Αρχανών. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη της, ενώ δεν ανταποκρινόταν στις κλήσεις των παιδιών της. Η εξαφάνιση δηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Καταγραφές από κάμερες ασφαλείας φέρεται να αποτυπώνουν τις τελευταίες κινήσεις της, με την ίδια να αναχωρεί περίπου στις 11:02 το πρωί με κατεύθυνση προς το Ηράκλειο.

Novibet
