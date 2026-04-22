Εξαφάνιση Ελευθερίας: «Κλειδί» στην υπόθεση το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της

Το σημείο που εντοπίστηκε νεκρός ο 43χρονος άνδρας βρίσκεται εντός της ακτίνας της κεραίας που έπιασε το κινητό της Ελευθερίας Γιακουμάκη

Κατερίνα Ρίστα

Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγδαίες και δραματικές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας στην Κρήτη, καθώς ο πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός σε προαύλιο εκκλησίας στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Ο άνδρας έφερε τραύμα από καραμπίνα στο κεφάλι, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Μόλις λίγες ώρες πριν είχε δώσει κατάθεση στις αρχές για την εξαφάνιση της Ελευθερίας.

Κατά την εξέτασή του, φέρεται να είχε εμφανή τραύματα και αμυχές στο σώμα του, τα οποία απέδωσε σε τροχαίο ατύχημα. Οι ισχυρισμοί του, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές. Φαίνεται να είχε πέσει από τη μηχανή. Ωστόσο, η τραγική κατάληξή του ανοίγει νέο κύκλο ερωτημάτων στην υπόθεση, με τα σενάρια πλέον να οργιάζουν και την Ελευθερία να παραμένει άφαντη.

γιακουμάκη

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών έχουν επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή όπου βρέθηκε νεκρός ο άνδρας. Πρόκειται για σημείο που βρίσκεται εντός της ακτίνας κάλυψης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας που συνδέθηκε το κινητό της το πρωί της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα εξαφανίστηκε την Κυριακή, όταν έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές, λέγοντας πως θα πάει μια βόλτα. Το κινητό της παρέμεινε ανοιχτό, ενώ το τελευταίο μήνυμα που εστάλη στον γιο της το απόγευμα της ίδιας ημέρας δεν συνοδεύτηκε ποτέ από την τηλεφωνική επικοινωνία που υποσχέθηκε.

Το λευκό αυτοκίνητό της είναι σα να έχει ανοίξει η γη και να το κατάπιε.

Οι έρευνες της ΕΜΑΚ και των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ακόμη και με τη συνδρομή drone, σε μια περιοχή αρκετά δύσβατη με αρκετές χαράδρες και "τυφλά" σημεία.

Οσο περνούν οι ώρες, η αγωνία κορυφώνεται για τη τύχη της Ελευθερίας με την οικογένεια να ελπίζει σε ένα θαύμα και τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις σε μια ιστορία που παίρνει ολοένα και πιο σκοτεινή τροπή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

MINI Countryman Vagabund: Ένα concept με χαρακτήρα… φεστιβάλ και εξωτερικά ηχεία

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει το κόστος των προφυλακτικών - Γιατί αυξάνεται η ζήτηση σε περιόδους κρίσης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (22/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 700.000 οι κλειστές κατοικίες – Μόλις 1 στα δέκα κατοικήσιμο, μόνο το 19% νομικά «καθαρό»

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα αλλάξει η Apple υπό την ηγεσία του «product guy» Τζον Τέρνους

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Το δύσκολο καλοκαίρι της Ευρώπης: Η Κομισιόν ανακοινώνει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

07:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες από τη συνάντηση Δούκα - Πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό: Ο Παναθηναϊκός, το μπάσκετ και το... τσίπουρο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Στο «εδώλιο» Meta, Roblox και TikTok: Αρνούνται ότι οι πλατφόρμες τους προκαλούν εθισμό στα παιδιά

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (22/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ασυλίες: Η κάλυψη σε Γεωργιάδη, ο «χαριτωμένος» Ανδρουλάκης και ο «αμετανόητος» Τσίπρας

07:22ΜΑΝΤΕΙΟ

Τι έχει το πουγκί του Κυριάκου, ανοίγει το Χίλτον! (σόρυ Conrad), η Λίτσα τα ‘χει πάρει, ο Μανώλης στα σαλόνια

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Τουρκία

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της Ελευθερίας: Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της είναι εντός της ακτίνας της κεραίας που έπιασε το κινητό της

06:52LIFESTYLE

Ο Akylas στο Newsbomb.gr: «Ελπίζω ότι οι κόποι μας θα ανταμειφθούν»

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ποια είναι η Βαλένθια που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα play offs

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Απριλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Xαϊδάρι – Συγκλονίζει συμμαθήτρια της 13χρονης: «Έβαλε το πόδι στο κάγκελο και έπεσε με το κεφάλι»

07:01ΚΟΣΜΟΣ

Συνετρίβη μεταγωγικό ελικόπτερο στην Τουρκία

07:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το υπερπλεόνασμα φέρνει πακέτο στήριξης: Επίδομα 250 ευρώ για χαμηλοσυνταξιούχους - Όλα τα μέτρα

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Κρήτη με την εξαφάνιση της Ελευθερίας: Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της είναι εντός της ακτίνας της κεραίας που έπιασε το κινητό της

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η διήμερη κακοκαιρία με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και καταιγίδες

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

22:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ζιακόπουλου για το νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα κινηθεί τα επόμενα τρία 24ωρα

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

20:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μόνιμο επίδομα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους: Νέα μέτρα ανακοινώνει ο Μητσοτάκης

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν την παγίδευσα» – Τα τελευταία λόγια που «δένουν» το μυστήριο του θανάτου της Μυρτούς

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: «Καταστροφική αίρεση» οι Μάρτυρες του Ιεχωβά - Απόφαση-σταθμός της Δικαιοσύνης

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε γάμο στην Αίγυπτο: Η νύφη κατέρρευσε και πέθανε στη γαμήλια δεξίωση

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (21/4/2026): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 5.900.000 ευρώ

22:39ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (23/4)

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ποια είναι η Βαλένθια που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός AKTOR στα play offs

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει να παρεμποδίζει πλοία στα ανοιχτά της Κάσου

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κυρίαρχος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ο Παναθηναϊκός»

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου για ασυλίες: Η κάλυψη σε Γεωργιάδη, ο «χαριτωμένος» Ανδρουλάκης και ο «αμετανόητος» Τσίπρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ