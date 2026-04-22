Εξαφάνιση Ελευθερίας: «Κλειδί» στην υπόθεση το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφός της

Ραγδαίες και δραματικές είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας στην Κρήτη, καθώς ο πρώην σύντροφός της εντοπίστηκε νεκρός σε προαύλιο εκκλησίας στην περιοχή του Προφήτη Ηλία.

Ο άνδρας έφερε τραύμα από καραμπίνα στο κεφάλι, με τις αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για αυτοχειρία. Μόλις λίγες ώρες πριν είχε δώσει κατάθεση στις αρχές για την εξαφάνιση της Ελευθερίας.

Κατά την εξέτασή του, φέρεται να είχε εμφανή τραύματα και αμυχές στο σώμα του, τα οποία απέδωσε σε τροχαίο ατύχημα. Οι ισχυρισμοί του, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές. Φαίνεται να είχε πέσει από τη μηχανή. Ωστόσο, η τραγική κατάληξή του ανοίγει νέο κύκλο ερωτημάτων στην υπόθεση, με τα σενάρια πλέον να οργιάζουν και την Ελευθερία να παραμένει άφαντη.

Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών έχουν επικεντρωθεί στην ευρύτερη περιοχή όπου βρέθηκε νεκρός ο άνδρας. Πρόκειται για σημείο που βρίσκεται εντός της ακτίνας κάλυψης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας που συνδέθηκε το κινητό της το πρωί της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα εξαφανίστηκε την Κυριακή, όταν έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές, λέγοντας πως θα πάει μια βόλτα. Το κινητό της παρέμεινε ανοιχτό, ενώ το τελευταίο μήνυμα που εστάλη στον γιο της το απόγευμα της ίδιας ημέρας δεν συνοδεύτηκε ποτέ από την τηλεφωνική επικοινωνία που υποσχέθηκε.

Το λευκό αυτοκίνητό της είναι σα να έχει ανοίξει η γη και να το κατάπιε.

Οι έρευνες της ΕΜΑΚ και των αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ακόμη και με τη συνδρομή drone, σε μια περιοχή αρκετά δύσβατη με αρκετές χαράδρες και "τυφλά" σημεία.

Οσο περνούν οι ώρες, η αγωνία κορυφώνεται για τη τύχη της Ελευθερίας με την οικογένεια να ελπίζει σε ένα θαύμα και τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις σε μια ιστορία που παίρνει ολοένα και πιο σκοτεινή τροπή.

