Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της εξαφανισμένης Ελευθερίας

Νέες πληροφορίες αναφορικά με τον θάνατο του πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη που αγνοείται από την Κυριακή 19 Απριλίου έρχονται στο φως της δημοσιότητας, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη ενδέχεται να έβαλε ο ίδιος τέλος στη ζωή του με κοντόκανη καραμπίνα.

Το neakriti.gr αναφέρει πως ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη εντοπίστηκε από συγγενικό του πρόσωπο σε εξωκλήσι έξω από το χωριό του Προφήτη Ηλία και πιο συγκεκριμένα σε αυτό της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην Ξερή Καρά.

Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της Ασφάλειας, τα οποία συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, σε μια προσπάθεια να συνδέσουν τα κομμάτια του παζλ, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ιατροδικαστής.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το neakriti.gr πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απομονωμένο και απομακρυσμένο από τον οικισμό σημείο, ενώ στο σημείο βρέθηκε και το αυτοκίνητο του 40χρονου.

Ο 40χρονος δεν ήταν ο πατέρας των παιδιών της 43χρονης, αλλά ο τελευταίος της σύντροφος, με τον οποίο είχε χωρίσει περίπου έναν μήνα προτού χαθούν τα ίχνη της.

Το ερωτηματικό με τις αμυχές

Aίσθηση αλλά και απορίες προκαλεί το γεγονός πως ο άνδρας όταν χθες το βράδυ έφτασε στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καταθέσει είχε αμυχές στο πρόσωπό του. Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν για τις γραντζουνιές, ο ίδιος υποστήριξε πως έπεσε με το μηχανάκι και τραυματίστηκε.

Η τελευταία επικοινωνία με την οικογένειά της

Η τελευταία επικοινωνία που καταγράφεται μέσω τηλεφώνου είναι ένα μήνυμα που φέρεται να απέστειλε η 43χρονη μητέρα στον γιο της ότι θα του τηλεφωνήσει αργότερα. Αυτό γίνεται γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Όμως η 43χονη, ούτε του τηλεφώνησε, ούτε απάντησε σε κάποια κλήση, ούτε και επέστρεψε στο σπίτι της, με τα μέλη της οικογένειά της αλλά και τους φίλου της να βιώνουν ώρες αγωνίας.

Η Ελευθερία είναι ένας άνθρωπος που παλεύει για τα παιδιά και τη ζωής της, είναι διαζευγμένη, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και με μεγάλο κόπο κατάφερε να ρυθμίσει κάποια οικονομικά βάρη που είχε επωμιστεί στις πλάτες της με ευθύνη άλλων. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ακόμα και χθες εμφανιζόταν ενεργή σε διαδικτυακές εφαρμογές του τηλεφώνου της. Παρ’ όλα αυτά απόλυτη «σιγή», στην επικοινωνία με τους δικούς της, φίλους και γνωστούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα (20/4) η Ελευθερία είχε ένα σοβαρό ποινικό δικαστήριο που αφορά προσωπική της υπόθεση, ωστόσο ουδέποτε εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο. Το γεγονός αυτό ενέτεινε την ανησυχία συγγενών και φίλων καθώς δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της 43χρονης.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, όμως η κεραία καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και το βράδυ της Δευτέρας με drones, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν τη νύχτα σε στοχευμένες έρευνες, σε τουλάχιστον δύο άτομα. Πλέον οι έρευνες εστιάζουν στην προσωπική ζωή της 43χρονης μητέρας.

Στο χωριό της όλοι είναι ανάστατοι και συμπαραστέκονται στην οικογένεια, με την ευχή η γυναίκα να βρεθεί γρήγορα και να επιστρέψει στην αγκαλιά των δικών της. Αστυνομικοί θα προχωρήσουν σε εκτεταμένη έρευνα σε κάμερες ασφαλείας, εκτιμώντας ότι θα βρουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις της, έως ένα βαθμό τουλάχιστον. Κομβικό σημείο σε αυτή τη φάση των ερευνών είναι και ο εντοπισμός του λευκού Honda

Διαβάστε επίσης