Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας - Στο μικροσκόπιο κάμερες και στίγμα κινητού

Snapshot Η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη εξαφανίστηκε στις Δάφνες Κρήτης το πρωί της Κυριακής 20/4, οδηγώντας το λευκό Honda HR

V της, το οποίο δεν έχει εντοπιστεί.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, ενώ η τελευταία επικοινωνία ήταν ένα μήνυμα προς τον γιο της το απόγευμα της Κυριακής.

Η Ελευθερία δεν εμφανίστηκε σε σοβαρό ποινικό δικαστήριο τη Δευτέρα και δεν απάντησε σε κλήσεις ή μηνύματα, γεγονός που ανησυχεί την οικογένειά της.

Οι Αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και κάνουν στοχευμένες έρευνες, ενώ εστιάζουν στην προσωπική ζωή της 43χρονης για να διαλευκάνουν την υπόθεση.

Έχει εκδοθεί Missing Alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», και ζητείται η βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό της.

Missing alert εκδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) για την 43χρονη μητέρα που εξαφανίστηκε στις Δάφνες, με τις έρευνες της ΕΛΑΣ να είναι σε εξέλιξη.

Τα τρία της παιδιά περιγράφουν την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη ως μία πολύ φροντιστική μητέρα που σε καμία περίπτωση δεν θα τα υπέβαλε σε τέτοια δοκιμασία, εφόσον ήταν καλά.

Για το λόγο αυτό, εξάλλου, η οικογένεια της ενεργοποιήθηκε πολύ γρήγορα για την εξαφάνιση της και ζήτησε να γίνει δημοσιοποίηση των στοιχείων της καθώς πραγματικά ανησυχεί για την Ρίτσα. Υπενθυμίζεται ότι την εξαφάνιση της 43χρονης δήλωσε ο 21χρονος γιος της, ο οποίος μεταμεσονύκτιες ώρες Κυριακή προς Δευτέρα, πέρασε την είσοδο του Β’ Αστυνομικού Τμήματος, στον Άγιο Μύρωνα.

Η Ελευθερία αναχώρησε από το σπίτι της, στις Δαφνές, το πρωί της Κυριακής, λίγα λεπτά μετά τις 11,οδηγώντας το αυτοκίνητο της, ένα λευκό Honda, το οποίο μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί. Από μία πρώτη αναζήτηση που έγινε σε κάμερες ασφαλείας στην περιοχή έχει καταγραφεί το όχημα να κατευθύνεται από Δάφνες προς Ηράκλειο.

Ο εντοπισμός του λευκού Honda είναι κομβικός για τις Αρχές ώστε να έχουν ένα ακριβές σημείο αναφοράς των ερευνών και να μπορέσει να ενταχθεί στις έρευνες ενεργά και η 3η ΕΜΑΚ Κρήτης.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το κινητό της μέχρι και χθες καλούσε κανονικά, ωστόσο όλες οι κλήσεις της έμειναν αναπάντητες.

Η τελευταία επικοινωνία με την οικογένειά της

Η τελευταία επικοινωνία που καταγράφεται μέσω τηλεφώνου είναι ένα μήνυμα που φέρεται να απέστειλε η 43χρονη μητέρα στον γιο της ότι θα του τηλεφωνήσει αργότερα. Αυτό γίνεται γύρω στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Όμως η 43χονη, ούτε του τηλεφώνησε, ούτε απάντησε σε κάποια κλήση, ούτε και επέστρεψε στο σπίτι της, με τα μέλη της οικογένειά της αλλά και τους φίλου της να βιώνουν ώρες αγωνίας.

Η Ελευθερία είναι ένας άνθρωπος που παλεύει για τα παιδιά και τη ζωής της, είναι διαζευγμένη, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και με μεγάλο κόπο κατάφερε να ρυθμίσει κάποια οικονομικά βάρη που είχε επωμιστεί στις πλάτες της με ευθύνη άλλων. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ακόμα και χθες εμφανιζόταν ενεργή σε διαδικτυακές εφαρμογές του τηλεφώνου της. Παρ’ όλα αυτά απόλυτη «σιγή», στην επικοινωνία με τους δικούς της, φίλους και γνωστούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα (20/4) η Ελευθερία είχε ένα σοβαρό ποινικό δικαστήριο που αφορά προσωπική της υπόθεση, ωστόσο ουδέποτε εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο. Το γεγονός αυτό ενέτεινε την ανησυχία συγγενών και φίλων καθώς δεν συνάδει με τον χαρακτήρα της 43χρονης.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο ενημέρωσης, το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίζεται στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, όμως η κεραία καλύπτει μία μεγάλη γεωγραφική ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν και το βράδυ της Δευτέρας με drones, ενώ οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προχώρησαν τη νύχτα σε στοχευμένες έρευνες, σε τουλάχιστον δύο άτομα. Πλέον οι έρευνες εστιάζουν στην προσωπική ζωή της 43χρονης μητέρας.

Στο χωριό της όλοι είναι ανάστατοι και συμπαραστέκονται στην οικογένεια, με την ευχή η γυναίκα να βρεθεί γρήγορα και να επιστρέψει στην αγκαλιά των δικών της. Αστυνομικοί θα προχωρήσουν σε εκτεταμένη έρευνα σε κάμερες ασφαλείας, εκτιμώντας ότι θα βρουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις της, έως ένα βαθμό τουλάχιστον. Κομβικό σημείο σε αυτή τη φάση των ερευνών είναι και ο εντοπισμός του λευκού Honda.

Missing alert για την Ελευθερία Γιακουμάκη

Βάσει της ανακοίνωσης του Χαμόγελου, «η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple».

