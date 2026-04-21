Αλεξανδρούπολη: Ανήλικος έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης - Παρέδωσε κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε το μεσημέρι του Σαββάτου ένας 14χρονος στην Αλεξανδρούπολη και παρέδωσε σε άγνωστο κοσμήματα και τιμαλφή του σπιτιού συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το evros24.gr, σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε το απόγευμα της ίδιας ημέρας η μητέρα του ανηλίκου στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με το παιδί, εκμεταλλευόμενος την απουσία της μητέρας από την οικία.

Ο άγνωστος άνδρας προσποιήθηκε τον λογιστή της οικογένειας και, χρησιμοποιώντας πιεστικά και πειστικά επιχειρήματα, κατάφερε να πείσει τον ανήλικο ότι έπρεπε άμεσα να του παραδώσει τα κοσμήματα του σπιτιού. Ο 14χρονος, πιστεύοντας ότι ενεργεί για λογαριασμό της μητέρας του, αποκάλυψε τη διεύθυνση κατοικίας και παρέδωσε τα αντικείμενα στον δράστη.

Η λεία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, χρυσές αλυσίδες με σταυρούς, μαργαριταρένια κολιέ, σετ κοσμημάτων, δαχτυλίδια, ρολόγια, σκουλαρίκια, καθώς και έξι χρυσές λίρες, με τη συνολική αξία να εκτιμάται στις 15.000 ευρώ.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες εξετάζουν όλα τα στοιχεία για τον εντοπισμό του δράστη. Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής, καθώς παρόμοιες απάτες στοχεύουν πλέον και ανηλίκους, εκμεταλλευόμενες την έλλειψη εμπειρίας και την εμπιστοσύνη τους.

