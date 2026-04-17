Θεσσαλονίκη: Ξέθαψαν 100.000 ευρώ από κήπο ηλικιωμένης με το «κόλπο» του λογιστή

«Θησαυρό» 100.000 ευρώ, θαμμένο σε κήπο 76χρονης, άρπαξαν επιτήδειοι, με το πρόσχημα ότι είναι συνεργάτες λογιστή.

Η απάτη αποκαλύφθηκε σε χωριό στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ενώ συνελήφθη ένας 22χρονος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος, από κοινού με συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, μετέβησαν με το παραπάνω πρόσχημα στην οικία της ηλικιωμένης, απ' όπου ξέθαψαν τις οικονομίες της παθούσας.

Εις βάρος του 22χρονου συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ο δεύτερος δράστης αναζητείται.

