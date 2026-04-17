Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο - Η στιγμή της προσαγωγής του υπόπτου

Ο άνδρας συνελήφθη σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που είχε νοικιαστεί για να συναντηθούν οι δύο 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 45χρονο άνδρα να προσαγεται ως ύποπτος.
  • Η γυναίκα ήταν 30 ετών και είχε καταγωγή από την Αιθιοπία, ενώ η επαφή της με τον ύποπτο φέρεται να έγινε μέσω εφαρμογής γνωριμιών.
  • Μάρτυρας άκουσε έντονες γυναικείες κραυγές, έναν σκληρό τσακωμό και το σπάσιμο τζαμαρίας τις πρώτες πρωινές ώρες.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει τα αίτια θανάτου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση και τη λήψη καταθέσεων.
  • Όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο της γυναίκας παραμένουν ανοιχτά.
Ένας άνδρας προσήχθη για τον θάνατο γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/04).

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, αποκλείοντας την περιοχή.

Ο 45χρονος άνδρας προσήχθη από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αποχώρησε από το διαμέρισμα στον 3ο και ανέβηκε στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας. Λίγο αργότερα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από παράθυρο του 4ου στον ακάλυπτο χώρο.

Ο άντρας, Ιταλός τουρίστας που διέμενε στο διαμέρισμα, ανέφερε ότι είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ τους και ότι δεν τη γνώριζε προσωπικά, καθώς είχαν έρθει σε επαφή μέσω εφαρμογής. Υποστήριξε επίσης ότι την είχε απομακρύνει από το διαμέρισμα λίγο πριν την πτώση της. Ο ίδιος έφερε εκδορές στο πρόσωπο.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

«Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές κι ένα τζάμι να σπάει» – Οι τελευταίες ώρες της άτυχης κοπέλας

Ένοικος της πολυκατοικίας που διαμένει στον 3ο όροφο, περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησε τα ξημερώματα, όταν οι κραυγές της 30χρονης κοπέλας –με καταγωγή από την Αιθιοπία– ξεσήκωσαν τη γειτονιά.

«Γύρω στις 04:20 με 04:25 τα ξημερώματα, ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές από έξω, στο πεζοδρόμιο. Λίγα λεπτά αργότερα, γύρω στις 04:30, οι κραυγές (στα αγγλικά) μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από την πόρτα του δωματίου μου», αναφέρει ο μάρτυρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι που άκουσε ο ένοικος μέσα από την πόρτα του. Άκουσα να λέει: “Baby, open, I’m sorry, come back” (μετάφρ. Μωρό μου, άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω) ενδεχομένως για να ανοίξει την πόρτα κάποιος σύντροφός της», σημειώνει ο μάρτυρας, προσθέτοντας πως «από ό,τι άκουσα, ήταν σαν ένας πολύ σκληρός τσακωμός, πολλές κραυγές, πολλή φασαρία».

«Γύρω στις 04:45, άκουσα ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας»

«Κάλεσα την Αστυνομία γιατί η φασαρία ήταν πολλή και συνεχόμενη, δεν γινόταν, είχαν περάσει 20 λεπτά», αναφέρει στη συνέχεια ο μάρτυρας και αποκαλύπτει ακόμη πως «ύστερα από όλες αυτές τις κραυγές, την ανδρική μουρμούρα, γύρω στις 04:40, 04:45 τα ξημερώματα, άκουσα ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας. Υπέθεσα πως ήταν η τζαμαρία ακριβώς έξω από το διαμέρισμά μου, τελικά δεν ήταν αυτή αλλά του φωταγωγού μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου, όπως με ειδοποίησαν νωρίτερα οι αστυνομικοί».

«Δεν έχω δει κανέναν από τους δύο, δεν ξέρω ποιος είναι. Το διαμέρισμα είναι δικό μας στον τρίτο (σ.σ. όροφο) μόνο, του πατέρα μου», επεσήμανε ακόμη ο ένοικος της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Πώς έγινε το επεισόδιο με τον Γιώργο Μυλωνάκη - «Θυμάστε το "ΝΔ βιαστές"; Το "ΝΔ δολοφόνοι"; Έχουμε πιάσει πάτο»

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία με το Ισραήλ – Απρόβλεπτος παράγοντας η Χεζμπολάχ

09:46WHAT THE FACT

Ελβετός οπαδός της Βασιλείας ταξίδεψε για να δει την ομάδα του στο Μιλάνο και έμεινε άστεγος για 11 χρόνια

09:44WHAT THE FACT

Απολύθηκε αφού υπέστη καρδιακή προσβολή και εξάντλησε την αναρρωτική του άδεια: Έλαβε αποζημίωση 7.500 ευρώ

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτόματος πωλητής κάνναβης χωρίς ταυτοποίηση ηλικίας - Μία σύλληψη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομική κινητοποίηση για τοποθέτηση βόμβας στο σπίτι του αδελφού του Πάπα

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Συγγρού, Κηφισίας – Πού έχει μποτιλιάρισμα

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 60χρονου – Μαζί του κρατούσε έναν φακό και το κινητό του

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα - Μπορεί να υπάρξει νέα συνάντηση το Σαββατοκύριακο

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο 14χρονος δράστης της επίθεσης στο Καχραμανμαράς αποκαλούσε τον εαυτό του «κυνηγό στα σχολεία»

08:52ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί η ημικρανία σας ξεκινάει πριν από τις αλλαγές του καιρού

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο - Η στιγμή της προσαγωγής του υπόπτου

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο: Κατάθεση στο Κογκρέσο για ενίσχυση της χρηματοδότησης Ελλάδας και Κύπρου στον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ

08:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του

08:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Η ελευθερία ναυσιπλοϊας αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας

08:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: «Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα»

08:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 194.000 έλεγχοι με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σε αδήλωτα ενοίκια, οφειλές και ενισχύσεις

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές κι ένα τζάμι να σπάει» – Οι τελευταίες ώρες της κοπέλας

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στην κόρη μου μάλλον είναι ο εγκέφαλος του κυκλώματος» λέει ο πατέρας της Μυρτούς

08:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο - Η στιγμή της προσαγωγής του υπόπτου

00:29ΚΟΣΜΟΣ

Viral στιγμή: Τσάκωσε τον σύζυγό της με την ερωμένη στο σινεμά - Την «πλήρωσαν» τα λουλούδια

07:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Κανείς εδώ δεν τραγουδά»: Σαν σήμερα σίγησαν Νίκος Παπάζογλου και Δημήτρης Μητροπάνος

00:51ΚΟΣΜΟΣ

Οι ένορκοι έκλαιγαν ακούγοντας το ηχητικό από τα τελευταία λόγια της Αθηνάς: «Είσαι απαγωγέας;»

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο 14χρονος δράστης της επίθεσης στο Καχραμανμαράς αποκαλούσε τον εαυτό του «κυνηγό στα σχολεία»

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

06:48LIFESTYLE

Το STAR μοιράζει ξανά την τράπουλα – Οι εκπομπές που «κλειδώνουν», τα ανοιχτά μέτωπα και οι κινήσεις ματ

07:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές κι ένα τζάμι να σπάει» – Οι τελευταίες ώρες της κοπέλας

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Viral η στιγμή που στρατιώτης ξεδιπλώνει την μπλεγμένη ελληνική σημαία

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Νέα τροπή στην υπόθεση - 66χρονος έστειλε λεφτά μέσω IRIS στη Μυρτώ κι έκαναν βιντεοκλήση λίγο πριν καταρρεύσει

05:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές και βοριάδες διώχνουν την αφρικανική σκόνη - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

08:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Εφές: Τελευταία πράξη με αντίδραση και... αντεπίθεση - Η ώρα και το κανάλι

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Για 77 λεπτά πάλευε να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ - Τι είπε ο διασώστης που την παρέλαβε

07:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας – Μία προσαγωγή

07:37ΚΟΣΜΟΣ

 Ο D4vd συνελήφθη για τον θάνατο 14χρονης που βρέθηκε νεκρή στο πορτμπαγκάζ του Tesla του

19:15LIFESTYLE

Spoiler: Καθηλωτικές εξελίξεις στη «Γη της ελιάς» - Τον βρίσκει νεκρό και σοκάρεται

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι κρύβεται πίσω από τον «πόλεμο» του Τραμπ με τον Πάπα Λέοντα

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτόματος πωλητής κάνναβης χωρίς ταυτοποίηση ηλικίας - Μία σύλληψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ