Θρίλερ στο κέντρο της Αθήνας με νεκρή γυναίκα σε ακάλυπτο - Η στιγμή της προσαγωγής του υπόπτου

Snapshot Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στην οδό Κολοκοτρώνη στο κέντρο της Αθήνας, με έναν 45χρονο άνδρα να προσαγεται ως ύποπτος.

Η γυναίκα ήταν 30 ετών και είχε καταγωγή από την Αιθιοπία, ενώ η επαφή της με τον ύποπτο φέρεται να έγινε μέσω εφαρμογής γνωριμιών.

Μάρτυρας άκουσε έντονες γυναικείες κραυγές, έναν σκληρό τσακωμό και το σπάσιμο τζαμαρίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να προσδιορίσει τα αίτια θανάτου, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση και τη λήψη καταθέσεων.

Όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο της γυναίκας παραμένουν ανοιχτά.

Ένας άνδρας προσήχθη για τον θάνατο γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/04).

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, αποκλείοντας την περιοχή.

Ο 45χρονος άνδρας προσήχθη από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας και θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα αποχώρησε από το διαμέρισμα στον 3ο και ανέβηκε στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας. Λίγο αργότερα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από παράθυρο του 4ου στον ακάλυπτο χώρο.

Ο άντρας, Ιταλός τουρίστας που διέμενε στο διαμέρισμα, ανέφερε ότι είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ τους και ότι δεν τη γνώριζε προσωπικά, καθώς είχαν έρθει σε επαφή μέσω εφαρμογής. Υποστήριξε επίσης ότι την είχε απομακρύνει από το διαμέρισμα λίγο πριν την πτώση της. Ο ίδιος έφερε εκδορές στο πρόσωπο.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

«Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές κι ένα τζάμι να σπάει» – Οι τελευταίες ώρες της άτυχης κοπέλας

Ένοικος της πολυκατοικίας που διαμένει στον 3ο όροφο, περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησε τα ξημερώματα, όταν οι κραυγές της 30χρονης κοπέλας –με καταγωγή από την Αιθιοπία– ξεσήκωσαν τη γειτονιά.

«Γύρω στις 04:20 με 04:25 τα ξημερώματα, ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές από έξω, στο πεζοδρόμιο. Λίγα λεπτά αργότερα, γύρω στις 04:30, οι κραυγές (στα αγγλικά) μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από την πόρτα του δωματίου μου», αναφέρει ο μάρτυρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι που άκουσε ο ένοικος μέσα από την πόρτα του. Άκουσα να λέει: “Baby, open, I’m sorry, come back” (μετάφρ. Μωρό μου, άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω) ενδεχομένως για να ανοίξει την πόρτα κάποιος σύντροφός της», σημειώνει ο μάρτυρας, προσθέτοντας πως «από ό,τι άκουσα, ήταν σαν ένας πολύ σκληρός τσακωμός, πολλές κραυγές, πολλή φασαρία».

«Γύρω στις 04:45, άκουσα ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας»

«Κάλεσα την Αστυνομία γιατί η φασαρία ήταν πολλή και συνεχόμενη, δεν γινόταν, είχαν περάσει 20 λεπτά», αναφέρει στη συνέχεια ο μάρτυρας και αποκαλύπτει ακόμη πως «ύστερα από όλες αυτές τις κραυγές, την ανδρική μουρμούρα, γύρω στις 04:40, 04:45 τα ξημερώματα, άκουσα ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας. Υπέθεσα πως ήταν η τζαμαρία ακριβώς έξω από το διαμέρισμά μου, τελικά δεν ήταν αυτή αλλά του φωταγωγού μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου, όπως με ειδοποίησαν νωρίτερα οι αστυνομικοί».

«Δεν έχω δει κανέναν από τους δύο, δεν ξέρω ποιος είναι. Το διαμέρισμα είναι δικό μας στον τρίτο (σ.σ. όροφο) μόνο, του πατέρα μου», επεσήμανε ακόμη ο ένοικος της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες.

