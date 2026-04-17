«Ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές κι ένα τζάμι να σπάει» – Οι τελευταίες ώρες της κοπέλας

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση νεαρής γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, στο κέντρο της Αθήνας, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/04). Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ, συγκλονίζει μαρτυρία ενοίκου που μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το χρονικό της τραγωδίας.

Η Αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στην προσαγωγή ενός 48χρονου άνδρα, ιταλικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν μαζί με την άτυχη κοπέλα στο διαμέρισμα του 4ου ορόφου και να είχαν έντονη λογομαχία.

«Baby, open, I’m sorry»

Ένοικος της πολυκατοικίας που διαμένει στον 3ο όροφο, περιγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησε τα ξημερώματα, όταν οι κραυγές της 30χρονης κοπέλας ξεσήκωσαν τη γειτονιά.

«Γύρω στις 04:20 με 04:25 τα ξημερώματα, ξύπνησα ακούγοντας γυναικείες κραυγές από έξω, στο πεζοδρόμιο. Λίγα λεπτά αργότερα, γύρω στις 04:30, οι κραυγές (στα αγγλικά) μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από την πόρτα του δωματίου μου», αναφέρει ο μάρτυρας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διάλογοι που άκουσε ο ένοικος μέσα από την πόρτα του. Άκουσα να λέει: “Baby, open, I’m sorry, come back” (μετάφρ. Μωρό μου, άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω) ενδεχομένως για να ανοίξει την πόρτα κάποιος σύντροφός της», σημειώνει ο μάρτυρας, προσθέτοντας πως «από ό,τι άκουσα, ήταν σαν ένας πολύ σκληρός τσακωμός, πολλές κραυγές, πολλή φασαρία».

«Γύρω στις 04:45, άκουσα ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας»

«Κάλεσα την Αστυνομία γιατί η φασαρία ήταν πολλή και συνεχόμενη, δεν γινόταν, είχαν περάσει 20 λεπτά», αναφέρει στη συνέχεια ο μάρτυρας και αποκαλύπτει ακόμη πως «ύστερα από όλες αυτές τις κραυγές, την ανδρική μουρμούρα, γύρω στις 04:40, 04:45 τα ξημερώματα, άκουσα ένα πολύ δυνατό σπάσιμο τζαμαρίας. Υπέθεσα πως ήταν η τζαμαρία ακριβώς έξω από το διαμέρισμά μου, τελικά δεν ήταν αυτή αλλά του φωταγωγού μεταξύ τρίτου και τετάρτου ορόφου, όπως με ειδοποίησαν νωρίτερα οι αστυνομικοί».

«Δεν έχω δει κανέναν από τους δύο, δεν ξέρω ποιος είναι. Το διαμέρισμα είναι δικό μας στον τρίτο (σ.σ. όροφο) μόνο, του πατέρα μου», επεσήμανε ακόμη ο ένοικος της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να δώσει απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα έχασε τη ζωή της, την ώρα που οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και λαμβάνουν καταθέσεις από μάρτυρες.

Διαβάστε επίσης