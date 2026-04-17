Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας – Μία προσαγωγή

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές στο κέντρο της Αθήνας, καθώς γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/04).

Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν άμεσα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, αποκλείοντας την περιοχή.

Από διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον 3ο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας έχει προσαχθεί ένας άνδρας, ο οποίος εξετάζεται ως ύποπτος για την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητάς του, ούτε η ηλικία και η εθνικότητά του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η επαφή μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας φέρεται να έγινε μέσω εφαρμογής γνωριμιών, ωστόσο, τα δεδομένα αυτά βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια θανάτου της γυναίκας.

Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

