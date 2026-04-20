Βόλος: Συνελήφθη 28χρονος για απάτη – Πώς έπεισε ηλικιωμένη να του παραδώσει 21 χρυσές λίρες

Χειροπέδες σε έναν 28χρονο πέρασαν αστυνομικοί ο οποίος κατηγορείται για απάτη με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα, από την οποία απέσπασε 21 χρυσές λίρες και ένα χρυσό δαχτυλίδι.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, o 28χρονος δράστης τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή, και την έπεισε να παραδώσει κοσμήματα και τιμαλφή, δήθεν για να καταγραφούν και να δηλωθούν στην Εφορία.

Ο 28χρονος, λίγη ώρα μετά αργότερα, μετέβη στην οικία της γυναίκας και παρέλαβε 21 χρυσές λίρες και ένα χρυσό δαχτυλίδι, τα οποία εκείνη του παρέδωσε, πιστεύοντας όσα της είχαν αναφερθεί τηλεφωνικά.

Η έρευνα των Αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Σε βάρος του, αλλά και σε βάρος άγνωστων μέχρι στιγμής συνεργών του, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη. Τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές και αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου.

