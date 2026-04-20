Νεκρή 55χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού

Μία γυναίκα ηλικίας 55 ετών έχασε τη ζωή της το πρωί της Δευτέρας (20/4) όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 2ο όροφο του υπουργείου Τουρισμού.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 8:30 το πρωί στο κτήριο που βρίσκεται στον αριθμό 12 της λεωφόρου Αμαλίας, με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει την άτυχη γυναίκα. Διακομίσθηκε άμεσα στον Ευαγγελισμό, ωστόσο, είχε καταλήξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου.