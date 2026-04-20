Νεκρή 55χρονη που έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο του υπουργείου Τουρισμού
Μια υπάλληλος του υπουργείου Τουρισμού, βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο του κτηρίου που βρίσκεται στη λεωφόρο Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας
Μία γυναίκα ηλικίας 55 ετών έχασε τη ζωή της το πρωί της Δευτέρας (20/4) όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στο κενό από τον 2ο όροφο του υπουργείου Τουρισμού.
Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα περίπου στις 8:30 το πρωί στο κτήριο που βρίσκεται στον αριθμό 12 της λεωφόρου Αμαλίας, με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει την άτυχη γυναίκα. Διακομίσθηκε άμεσα στον Ευαγγελισμό, ωστόσο, είχε καταλήξει.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για υπάλληλο του υπουργείου.
