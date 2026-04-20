Ηράκλειο: Εξαφανίστηκε 44χρονη μητέρα - Έφυγε με το αυτοκίνητο και δεν επέστρεψε

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς μια 44χρονη μητέρα εξαφανίστηκε από το χωριό Δάφνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, τη δήλωση εξαφάνισης υπέβαλε ο 20χρονος γιος της, ο οποίος επεσήμανε στις Αρχές ότι η μητέρα του έφυγε χθες από το σπίτι με το αυτοκίνητό της και από εκείνη τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ή ένδειξη για το πού βρίσκεται.

Από χθες πραγματοποιούνται έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 44χρονη δεν φέρεται να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.