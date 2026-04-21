Μετρό: Νωρίτερα θα κλείνουν από σήμερα σταθμοί της Γραμμής 2 - Αναλυτικά οι τροποποιήσεις

Προσωρινές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Τρίτη 21 Απριλίου, στα νυχτερινά δρομολόγια της Γραμμής 2 του Μετρό στο τμήμα «Αττική - Πανεπιστήμιο», λόγω εργασιών για αντικατάσταση σιδηροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Σταθμός Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40, έως την Πέμπτη και από την Κυριακή έως τις 30 Απριλίου, ενώ η κυκλοφορία των συρμών θα περιορίζεται σε δύο επιμέρους τμήματα.

Κατά τη διάρκεια των έργων, οι συρμοί θα κινούνται μόνο στα τμήματα: Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή (Χ18), ενώ οι τελευταίοι συρμοί πριν το κλείσιμο των σταθμών έχουν ανακοινωθεί από τη ΣΤΑΣΥ. Συνιστάται στους επιβάτες να ενημερώνονται εγκαίρως για τα δρομολόγια και να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφύγουν καθυστερήσεις.

