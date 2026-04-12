Από τα αντιπλημμυρικά έως τη Γραμμή 4 του Μετρό – Τα μεγάλα έργα υποδομών που αλλάζουν την Αττική

Παρά τις δυσκολίες, η συνολική εικόνα επιδεικνύει ότι η Αττική εισέρχεται σε μία νέα εποχή υποδομών

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Από τα αντιπλημμυρικά έως τη Γραμμή 4 του Μετρό – Τα μεγάλα έργα υποδομών που αλλάζουν την Αττική

Oλοκλήρωση της κατασκευής της σήραγγας Κατεχάκη – Ευαγγελισμός της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας.

  • Η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, με 15 σταθμούς, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2032 και θα μειώσει σημαντικά την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.
  • Προχωρούν έργα αναβάθμισης οδικών αξόνων όπως η Λεωφόρος Κηφισού και η Ποσειδώνος, καθώς και η επέκταση της Αττικής Οδού προς Λαύριο και Ραφήνα για καλύτερη διασύνδεση.
  • Σημαντικές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις υλοποιούνται σε περιοχές όπως οι Αχαρνές, η Ραφήνα και η Μάνδρα, με στόχο την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα.
  • Στον τομέα των αστικών αναπλάσεων, προχωρούν έργα όπως η ανάπλαση του Ελληνικού και βελτιώσεις στο κέντρο της Αθήνας με νέους πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους και αύξηση πρασίνου.
  • Τα έργα χρηματοδοτούνται κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης και ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις λόγω προσφυγών και τεχνικών δυσκολιών.
Σε εξέλιξη βρίσκονται τα μεγάλα έργα υποδομών στην Αττική, τα οποία εκτείνονται από τις μεταφορές και τα οδικά δίκτυα έως τις αστικές αναπλάσεις και τα αντιπλημμυρικά, συνθέτοντας ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων που αναμένεται να μεταμορφώσει την καθημερινότητα των πολιτών και την εικόνα της πρωτεύουσας, τα επόμενα χρόνια.

Κομβικό έργο αποτελεί η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, η οποία θεωρείται το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που υλοποιείται σήμερα στη χώρα. Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις αρμόδιου, τοποθετούν την παράδοση του έργου ακόμη και στο 2032. Παράλληλα, η νέα γραμμή θα διαθέτει 15 σταθμούς και αναμένεται να εξυπηρετεί καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, μειώνοντας σημαντικά την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

Στο οδικό δίκτυο, προχωρούν σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα, έργα αναβάθμισης βασικών αξόνων, όπως τμήματα της Λεωφόρου Κηφισού και της Ποσειδώνος, συνοδεύονται από παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης κόμβων.

Παράλληλα, εξετάζονται επεκτάσεις και νέες συνδέσεις, όπως η επέκταση της Αττικής Οδού προς Λαύριο και Ραφήνα, που αναμένεται να ενισχύσει τη διασύνδεση της πρωτεύουσας με τα λιμάνια και να στηρίξει την τουριστική ανάπτυξη της Αττικής.

Βαρύτητα δίνεται και στα αντιπλημμυρικά έργα, ειδικά σε περιοχές που έχουν πληγεί έντονα τα τελευταία χρόνια. Σημαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη σε Δήμους όπως οι Αχαρνές, η Ραφήνα και η Μάνδρα, περιλαμβάνοντας διευθετήσεις ρεμάτων, κατασκευή αγωγών ομβρίων και ενίσχυση των υποδομών αποστράγγισης. Αυτά τα έργα κρίνονται καθοριστικά για την προστασία ζωών και περιουσιών, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά λόγω της κλιματικής κρίσης.

Στο πεδίο των αστικών αναπλάσεων, η Αττική βρίσκεται επίσης σε φάση σημαντικών αλλαγών. Παράδειγμα αποτελεί η ανάπλαση του Ελληνικού, που δημιουργεί έναν νέο αστικό πόλο με πράσινους χώρους, κατοικίες, τουριστικές υποδομές και επιχειρηματικά κέντρα. Παράλληλα, προχωρούν παρεμβάσεις στο κέντρο της Αθήνας, με έργα βελτίωσης δημόσιων χώρων, με νέους πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους και αύξηση του αστικού πρασίνου.

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις σε παραλιακά μέτωπα, όπως στον Φαληρικό Όρμο, όπου υλοποιούνται έργα ανάπλασης και αντιπλημμυρικής προστασίας που συνδυάζουν την περιβαλλοντική θωράκιση με τη δημιουργία ελεύθερων χώρων για τους πολίτες.

Τα περισσότερα από τα έργα χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ευρωπαϊκών πόρων, γεγονός που επιτρέπει την επιτάχυνση της υλοποίησής τους. Ωστόσο, παραμένουν προκλήσεις όπως οι καθυστερήσεις λόγω προσφυγών, τα τεχνικά εμπόδια και η προσωρινή επιβάρυνση της καθημερινότητας των πολιτών.

Παρά τις δυσκολίες, η συνολική εικόνα δείχνει ότι η Αττική εισέρχεται σε μία νέα εποχή υποδομών, όπου οι συνδυασμένες επενδύσεις σε μεταφορές, περιβάλλον και αστικό χώρο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μία πιο βιώσιμη, ανθεκτική και λειτουργική μητροπολιτική περιοχή.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:52ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη και Γαύδος: Περισσότεροι από 125 μετανάστες κατέφτασαν μέσα σε πέντε ώρες

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Ευχές του Νίκου Χαρδαλιά για το Πάσχα: «Ένα μήνυμα ζωής, ελπίδας και αναγέννησης»

11:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουγγαρία ψηφίζει: «Βρίσκομαι εδώ για να νικήσω», ανέφερε ο Όρμπαν

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 64χρονου που εντοπίστηκε με τραύματα στο κεφάλι

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Πάσχα με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι: «Χρόνια πολλά με υγεία»

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Έργο του Πικάσο αξίας 1 εκατ. δολαρίων κληρώνεται για μόλις 100 ευρώ

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη καταζητούμενος από την Interpol Τουρκίας

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Η γερμανική εισβολή από τα οχυρά Ρούπελ ως την Αθήνα - Οι άγνωστες λεπτομέρειες

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 25χρονος διέρρηξε σούπερ μάρκετ - Αφαίρεσε 560 ευρώ και προϊόντα

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση social media για παιδιά κάτω των 15 ετών: Τι λένε οι πολίτες για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Τζιμπουτί: Επανεκλογή για τον πρόεδρο της χώρας με ποσοστά που θυμίζουν… Κιμ Γιονγκ Ουν

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Καλή Ανάσταση» ευχήθηκε ο Μαμντάνι στα ελληνικά

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Από τα αντιπλημμυρικά έως τη Γραμμή 4 του Μετρό – Τα μεγάλα έργα υποδομών που αλλάζουν την Αττική

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τσουγκρίζουμε κόκκινα αυγά το Πάσχα

10:09LIFESTYLE

Coachella 2026: Οι Huntrix του «KPop Demon Hunters» έκλεψαν την παράσταση με εμφάνιση-έκπληξη

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος ξύπνησε οχιά από χειμερία νάρκη και τον δάγκωσε - Νοσηλεύεται σοβαρά στο νοσοκομείο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

«Τέλεια καταιγίδα» ουρικού οξέος η Κυριακή του Πάσχα - Τι να προσέξετε

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε αγώνα πυγχμαχίας UFC την ώρα των συνομιλιών με το Ιράν: 14 καρέ από την προεδρική επίσκεψη

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεαροί πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο με κόσμο κινούμενοι σε πατίνι - Συνελήφθη 15χρονος

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα: Το απόλυτο μυστικό για το τέλειο αρνί – Πώς να ψήσετε σαν επαγγελματίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος ξύπνησε οχιά από χειμερία νάρκη και τον δάγκωσε - Νοσηλεύεται σοβαρά στο νοσοκομείο

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση SkyNews: Ο Βανς πήγε στις συνομιλίες με αφελή υπόθεση - Tο Ιράν δεν υπαναχώρησε - Τι ακολουθεί

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το Πάσχα με τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι: «Χρόνια πολλά με υγεία»

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

10:43ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Καλή Ανάσταση» ευχήθηκε ο Μαμντάνι στα ελληνικά

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα και ο 10χρονος αδελφός του 3χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - «Κρατούσε το παιδί αγκαλιά», λέει ο Γιαννάκος

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι καταστηματάρχες στο Μοναστηράκι έστησαν 150 σούβλες

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο δήμαρχος Κέρκυρας τα έβαλε με δημοσιογράφο στην Ανάσταση: «Υπάρχει δήμαρχος για το κανάλι σας;»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας ερμηνεύει το «Απορώ με την καρδιά μου» και γίνεται viral – Βίντεο

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Η γερμανική εισβολή από τα οχυρά Ρούπελ ως την Αθήνα - Οι άγνωστες λεπτομέρειες

04:36ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ναυάγιο» στο Ισλαμαμπάντ - «Δεν φτάσαμε σε συμφωνία με το Ιράν» λέει ο Βάνς - «Αυτό είναι πιο κακό για το Ιράν παρά για τις ΗΠΑ»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Από τα αντιπλημμυρικά έως τη Γραμμή 4 του Μετρό – Τα μεγάλα έργα υποδομών που αλλάζουν την Αττική

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Νεαροί πέταξαν κροτίδα σε λεωφορείο με κόσμο κινούμενοι σε πατίνι - Συνελήφθη 15χρονος

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 1997: Όταν Έλληνες πυροβόλησαν και έτρεψαν σε φυγή τουρκικό υποβρύχιο στο Φαρμακονήσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ