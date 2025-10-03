Από την εγκατάλειψη στη ζωή: Το The Ellinikon ξαναγράφει την ιστορία της πόλης

Από ιστορικές αφίξεις και εμβληματικά ονόματα, όπως ο Αριστοτέλης Ωνάσης και η Coco Chanel, μέχρι τις αναμνήσεις των παιδικών μας χρόνων, το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού ήταν πάντα κάτι παραπάνω από ένας σταθμός ταξιδιών· ήταν κομμάτι της ζωής μας.

Γράφει η Χρυσούλα Γρίβα

Για δεκαετίες, το παλιό αεροδρόμιο υπήρξε σημείο αναφοράς για την πόλη. Το 2001, όμως, όταν έκλεινε τα 60 χρόνια λειτουργίας του, αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη η τελευταία πτήση από τον αεροδιάδρομο του Ελληνικού και από τότε, για πάνω από 20 χρόνια, ο χώρος παρέμεινε «σιωπηλός».

Τα 6.200 στρέμματα του πρώην αεροδρομίου έμοιαζαν με χαμένη ευκαιρία. Ένας χώρος γεμάτος μπετόν και εγκαταλελειμμένα κτήρια αποτελούσε πλέον ένα «κενό» στην καρδιά της νότιας Αθήνας. Σήμερα, όμως, αυτό το «κενό» γεμίζει ξανά ζωή, μέσα από μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις της Ευρώπης: Το The Ellinikon.

Περισσότερο πράσινο και ανοιχτοί, δημόσιοι χώροι

Το The Ellinikon θα αλλάξει το πρόσωπο της περιοχής. Το 70% της έκτασης θα μετατραπεί σε έναν πραγματικό πνεύμονα πρασίνου, με ανοιχτούς χώρους όπου μπορούν όλοι να απολαμβάνουν τη μέρα τους δίπλα στη φύση. Στο κέντρο του έργου, το νέο πάρκο, το The Ellinikon Park, δώδεκα φορές μεγαλύτερο από τον Εθνικό Κήπο, θα απλώνεται σε περισσότερα από 2.000 στρέμματα, με 55 χιλιόμετρα διαδρομών για περπάτημα και ποδήλατο, λίμνες, μεσογειακά φυτά και χώρους για χαλάρωση και παιχνίδι.

Η καινούργια αυτή πόλη θα δώσει την ευκαιρία στους κατοίκους του The Ellinikon, των γειτονικών δήμων, αλλά και σε κάθε επισκέπτη να ζήσουν μία εντελώς διαφορετική καθημερινότητα στην Αθήνα.

Και η αλλαγή είναι ήδη ορατή. Εκεί που κάποτε υπήρχαν κλειστές εγκαταστάσεις, τώρα υπάρχουν ανοιχτοί, δημόσιοι χώροι. Το Experience Park έχει ανοίξει τις πύλες του και γεμίζει καθημερινά με οικογένειες, αθλητές και επισκέπτες κάθε ηλικίας, ενώ το Experience Centre αφηγείται με διαδραστικό τρόπο το όραμα και το μέλλον της περιοχής. Ένας χώρος που έμοιαζε ξεχασμένος, γίνεται ξανά σημείο συνάντησης και εμπειριών για όλους.

Ώθηση της οικονομίας και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής

Παράλληλα, το The Ellinikon προσφέρει και νέες προοπτικές για την οικονομία. Με την ολοκλήρωσή του θα δημιουργηθούν πάνω από 75.000 θέσεις εργασίας, ενώ ήδη χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν για να γίνει το όραμα πραγματικότητα. Οι νέες εμπορικές γειτονιές που θα αναπτυχθούν στην πόλη θα φιλοξενήσουν από μικρά καφέ και επιχειρήσεις που θα καλύψουν κάθε ανάγκη, μέχρι μεγάλα διεθνή brands και εστιατόρια. Έτσι, η περιοχή θα αποκτήσει νέα δυναμική, δίνοντας ώθηση και στην τοπική οικονομία.

Μαζί με τον τρόπο που ζούμε, θα αλλάξει και ο τρόπος που κινούμαστε, με νέες συνδέσεις με το μετρό, τοπικά λεωφορεία και ποδηλατοδρόμους που θα ενώνουν το The Ellinikon με τις γύρω περιοχές, κάνοντας τις βόλτες χωρίς αυτοκίνητο πιο εύκολες και πιο άνετες από ποτέ.

Και φυσικά, η μεγαλύτερη ανάσα θα έρθει από τη θάλασσα. Το παραλιακό μέτωπο των 3,5 χιλιομέτρων θα αναβαθμιστεί πλήρως, με συνεχόμενες διαδρομές δίπλα στο κύμα, περισσότερους χώρους για περίπατο και ξεκούραση, αλλά και νέες δραστηριότητες που θα φέρουν τη θάλασσα πιο κοντά μας. Από το «πριν» στο «μετά», η διαφορά είναι εντυπωσιακή.

Μια περιοχή με πλούσια ιστορία, που είχε μείνει στο παρελθόν, μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή γειτονιά που θα αλλάξει την καθημερινότητα δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Για τον κάτοικο, σημαίνει περισσότερο πράσινο, περισσότερη ζωή. Για τον εργαζόμενο, νέες ευκαιρίες. Για τον επιχειρηματία, ανάπτυξη. Και για την πόλη, ένα έργο που επανασυνδέει τις γειτονιές με τη θάλασσα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής όλων.

Το The Ellinikon δεν είναι απλώς ένα έργο ανάπτυξης. Είναι η απόδειξη ότι το παρελθόν μπορεί να ξαναζωντανέψει και να γίνει μια νέα, ζωντανή πόλη με πραγματικό αντίκτυπο σε όλους.