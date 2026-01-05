Πέθανε η δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά

«Έφυγε» από τη ζωή έπειτα από μακρά ασθένεια, η δημοσιογράφος και μεταφράστρια Λήδα Μοσχονά, σε ηλικία 80 ετών. Την είδηση της νέας απώλειας για τον χώρο της δημοσιογραφίας έκανε γνωστή η ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (05.01.2026).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ, η δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Έπειτα από την ολοκλήρωση των σπουδών της στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Μεταφραστών και Διερμηνέων Ιταλίας.

Τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1966 στην εφημερίδα «ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ» και συνέχισε ως συντάκτης και μεταφράστρια το 1968 στο «ΒΗΜΑ» και το 1970 στα «ΣΗΜΕΡΙΝΑ».

Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας της απασχολήθηκε σε εφημερίδες όπως «Η ΑΥΓΗ», «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» αλλά και στον περιοδικό Τύπο («ΜΟΔΑ», «ΓΥΝΑΙΚΑ», «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», «ΣΙΝΕΜΑ», «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»).

Κατά το διάστημα 1983 – 1996 διετέλεσε συντάκτης οικονομικών θεμάτων και αναλύσεων της διεθνούς οικονομικής και πολιτικής επικαιρότητας στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ», ενώ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και για πολλά χρόνια εργαζόταν στην ΕΡΤ ως συντάκτης εξωτερικού δελτίου και διεθνών θεμάτων.