Βενεζουέλα: Πυρά κοντά στο προεδρικό μέγαρο – Γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο η κατάσταση

Πυρά ακούστηκαν στην περιοχή όπου βρίσκεται το προεδρικό παλάτι Μιραφλόρες στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, το βράδυ της Δευτέρας στις 20:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες με τους οποίους συνομίλησε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα πυρά γρήγορα πάντως σταμάτησαν και η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο, όπως ανέφερε κυβερνητική πηγή, που έκανε λόγο για πτήσεις drones.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, που δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκαν, πέταξαν κοντά στην προεδρία, με αποτέλεσμα να ανοίξουν πυρ ομάδες ασφαλείας.

Τα πυρά καταγράφτηκαν δυο ημέρες και κάτι μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε έφοδο των ειδικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα.