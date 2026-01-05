Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» - Στις 17 Μαρτίου η δίκη

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, πέρασαν το απόγευμα της Δευτέρας (5/1) σε δικαστήριο του Μανχάταν, όπου δήλωσαν αθώοι στις κατηγορίες της ναρκοτρομοκρατίας και της κατοχής όπλων.

«Είμαι αθώος, είμαι έντιμος άνθρωπος και εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου», είπε ο Μαδούρο κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία διήρκησε περίπου 30 λεπτά.

Ο Μαδούρο βρίσκεται αντιμέτωπος με τέσσερις κατηγορίες: συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών, συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Η μεταφορά του ζευγαριού στο δικαστήριο είχε σκηνοθετηθεί σχεδόν κινηματογραφικά, με έντονη παρουσία των μέσων ενημέρωσης. Η σύλληψη του Μαδούρο ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις δύο ώρες, ύστερα από μήνες παρακολουθήσεων και σχεδιασμού.

Την ίδια ώρα, η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία νωρίτερα ορκίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, ανακοίνωσε τη δημιουργία επιτροπής για την απελευθέρωσή του Μαδούρο, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία του στην Ελβετία έχουν ήδη «παγώσει».

Την απαγγελία των κατηγοριών πραγματοποίησε ο 92χρονος ανώτερος ομοσπονδιακός δικαστής της Νέας Υόρκης, Άλβιν Κ. Χέλερστάιν.

Σημειώνεται ότι η δίκη έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου στις 11 π.μ.

Ο Μαδούρο μπήκε στο δικαστήριο φορώντας στολή και έχοντας αλυσίδες στα πόδια του

Το απόγευμα της Δευτέρας, ο Νικολάς Μαδούρο μπήκε στο δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης φορώντας στολή φυλακής και έχοντας αλυσίδες στα πόδια. Η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, φορούσε επίσης παρόμοια στολή. Τα χέρια τους δεν ήταν δεμένα, επιτρέποντας τους να σφίξουν τα χέρια των δικηγόρων τους.

Διαβάστε ΕΔΩ όσα έγιναν στο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Καθώς του ζητήθηκε να επιβεβαιώσει το όνομά του στο δικαστήριο, ο Μαδούρο σηκώθηκε όρθιος και δήλωσε ότι είναι αθώος. «Δεν είμαι ένοχος, είμαι έντιμος άνθρωπος, εξακολουθώ να είμαι ο πρόεδρος της χώρας μου», είπε πριν καθίσει ξανά στη θέση του.

Από την πλευρά της, η Σίλια Φλόρες δήλωσε και εκείνη «αθώα, εντελώς αθώα».

Ο Μαδούρο ξάφνιασε τον δικαστή

Ξαφνιάζοντας τον δικαστή, ο Μαδούρο -αφού του απαγορεύτηκε να μιλήσει ελεύθερα- ζήτησε αν γίνεται να κρατήσει προσωπικές σημειώσεις, με τον Χέλερσταϊν να απάντησε: «Πιστεύω ότι έχετε το δικαίωμα να τις κρατήσετε».

Αυτό που ίσως προκάλεσε περισσότερη εντύπωση είναι ότι ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, δήλωσε ότι «δεν ζητά αποφυλάκιση με αναστολή προς το παρόν», αλλά ότι ενδέχεται να το κάνει αργότερα.

Στη συνέχεια, ο Πόλακ πρόσθεσε ότι ο Μαδούρο έχει προβλήματα υγείας που απαιτούν προσοχή, ενώ από την πλευρά του, ο δικηγόρος της Σίλια Φλόρες ανέφερε ότι η πελάτισσά του έχει πιο σοβαρούς τραυματισμούς που επίσης απαιτούν προσοχή. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η Σίλια Φλόρες εμφανίστηκε στο δικαστήριο φορώντας έναν επίδεσμο στο μέτωπό της και είχε κάτι που έμοιαζε με μώλωπα κοντά στο δεξί της μάτι. Όταν σηκώθηκε για να απολογηθεί, φάνηκε να κρατά έναν αστυνόμο ως στήριγμα.

Σε ένα σημείο προς το τέλος της ακρόασης, ο Πόλακ δήλωσε ότι ο πελάτης του, «είναι αρχηγός ενός κυρίαρχου κράτους και δικαιούται το προνόμιο» που εξασφαλίζει η ιδιότητα αυτή. Ο Πόλακ ανέφερε ότι υπήρχαν «αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα της στρατιωτικής απαγωγής του» και ότι θα υποβληθούν «ογκώδεις» προδικαστικές αιτήσεις για την αντιμετώπιση αυτών των νομικών προκλήσεων.

Από την πλευρά του, μετά την λήξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο δικηγόρος της Σέλια Φλόρες, Μαρκ Ε. Ντόνελι, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «η πελάτισσά του είναι σε καλή διάθεση» και ότι «ανυπομονεί να εξετάσει και να αμφισβητήσει τα αποδεικτικά στοιχεία που έχει η κυβέρνηση των ΗΠΑ».

«Αν και θα θέλαμε να παρουσιάσουμε την πλευρά μας τώρα, θα περιμένουμε να το κάνουμε στο δικαστήριο την κατάλληλη στιγμή. Η πρώτη κυρία γνωρίζει ότι έχει μπροστά της ένα μακρύ δρόμο και είναι προετοιμασμένη», κατέληξε.

«Είμαι αιχμάλωτος πολέμου»

Την ώρα που ο Μαδούρο σηκώθηκε για να φύγει από το δικαστήριο, ένας άνδρας από το κοινό σηκώθηκε και άρχισε να του μιλάει με έντονο τόνο στα ισπανικά, αποκαλώντας τον «παράνομο» πρόεδρο και ότι θα πληρώσει για ότι έκανε.

Ο άνδρας, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 33χρονος Πέδρο Ροχάς, δήλωσε αργότερα ότι είχε φυλακιστεί από το καθεστώς της Βενεζουέλας.

Καθώς οι αναπληρωτές αστυνόμοι των ΗΠΑ οδηγούσαν τον Μαδούρο έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, ο ανατραπείς ηγέτης κοίταξε κατευθείαν τον άνδρα και απάντησε στα ισπανικά: «Είμαι αιχμάλωτος πολέμου».

Ορκίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο, ορκίστηκε επίσημα ως υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Ο όρκος της ορκωμοσίας τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας από τον αδελφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες.

«Έρχομαι με θλίψη για τα δεινά που υπέστη ο λαός της Βενεζουέλας μετά από μια παράνομη στρατιωτική επιθετική ενέργεια εναντίον της πατρίδας μας», είπε η ίδια ενώ κρατούσε το δεξί της χέρι υψωμένο.

Αναφέρθηκε στον Μαδούρο και τη σύζυγό του ως «δύο ήρωες» και δεσμεύτηκε να εγγυηθεί την ειρήνη της χώρας, «την πνευματική, οικονομική και κοινωνική ηρεμία του λαού μας».

Εκατοντάδες διαδηλωτές κατά του Μαδούρο έξω από το δικαστήριο

Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες διαδηλωτές, φορώντας σημαίες και καπέλα της Βενεζουέλας και τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο της χώρας.

Πολλοί κρατούσαν πλακάτ – μερικά στα ισπανικά – με τη φράση «Ο Μαδούρο κατέστρεψε χιλιάδες οικογένειες, όχι μόνο μια χώρα – τώρα πρέπει να πληρώσει!» και «Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Μια άλλη πινακίδα, έγραφε: «Αγαπητέ διαδηλωτή, αν ήσουν στη Βενεζουέλα, θα σε είχαν δέσει σε έναν στύλο και θα σε χτυπούσαν στη φυλακή χωρίς φαγητό επειδή μίλησες εναντίον της κυβέρνησής σου. Προστατεύεις έναν δικτάτορα!».

Κάποιοι άλλοι κυμάτιζαν σημαίες της Παλαιστίνης και κρατούσαν πλακάτ με τα συνθήματα «Όχι πόλεμος των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα» και «Σταματήστε τους βομβαρδισμούς στη Βενεζουέλα τώρα!».

Άνθρωποι διαμαρτύρονται έξω από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μανχάταν πριν από την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, στη Νέα Υόρκη. AP

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα

Την Δευτέρα, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδρίασε εκτάκτως στη Νέα Υόρκη, για να εξετάσει την νομιμότητα της επίθεσης των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, η οποία κατέληξε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Η συνεδρίαση, την οποία συγκάλεσε η Κολομβία, με την υποστήριξη της Κίνας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας είχε ως θέμα «Απειλές κατά της διεθνής ειρήνης και ασφάλειας».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποτελείται από 15 μέλη, από τα οποία τα πέντε -ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία και Κίνα- είναι μόνιμα. Τα υπόλοιπα 10 μέλη εναλλάσονται ανά διετία. Την περίοδο 2024-2025 εισήλθαν πέντε μέλη -Αλγερία, Γουιάνα, Νότια Κορέα, Σιέρα Λεόνε και Σλοβενία, ενώ την περίοδο 2025-2026, εισήλθαν πέντε ακόμη -Δανία, Ελλάδα, Πακιστάν, Παναμάς και Σομαλία.

Γιος του Νικολάς Μαδούρο: «Ο πατέρας μου έπεσε θύμα απαγωγής - Ζητώ διεθνή αλληλεγγύη»

Ο Νικόλας Μαδούρο Γκερά, γιος του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικόλας Μαδούρο, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο πατέρας του «έπεσε θύμα απαγωγής» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζήτησε «διεθνή αλληλεγγύη» προς αυτόν, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Ο Μαδούρο Γκερά έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, που πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, σε μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στο Καράκας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Μαδούρο Γκερά δήλωσε ότι η επιχείρηση παραβίασε την κυριαρχία της Βενεζουέλας και προειδοποίησε ότι κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλη χώρα.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και ο γιος του Νικολά Μαδούρο Γκερά, σε μια τελική προεκλογική συγκέντρωση για τις περιφερειακές εκλογές, στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 22 Μαΐου 2025. AP/Αρχείου

«Καμία χώρα δεν είναι ασφαλής. Σήμερα είναι η Βενεζουέλα, αύριο μπορεί να είναι οποιαδήποτε χώρα που αρνείται να υποταχθεί. Αυτό δεν είναι ένα περιφερειακό πρόβλημα, είναι μια άμεση απειλή για την παγκόσμια σταθερότητα, για την ανθρωπότητα και για την κυριαρχική ισότητα των εθνών», είπε.

«Λαοί του κόσμου, σας λέω: η διεθνής αλληλεγγύη προς τον Νίκολας, την Σίλια και τη Βενεζουέλα δεν είναι μια προαιρετική πολιτική χειρονομία, είναι ηθικό και νομικό καθήκον. Η σιωπή μπροστά σε αυτές τις παραβιάσεις εμπλέκει όσους δεν μιλούν και αποδυναμώνει το διεθνές σύστημα που όλοι ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται», τόνισε.

«Η οικογένειά μου και εγώ διωκόμαστε», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης