Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, για να εξετάσει την νομιμότητα της επίθεσης των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, η οποία κατέληξε στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Στην συνεδρίαση, την οποία συγκάλεσε η Κολομβία, με την υποστήριξη της Κίνας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και με θέμα «Απειλές κατά της διεθνής ειρήνης και ασφάλειας», θα μιλήσει η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις, Ρόουζμαρι ΝτιΚάρλο, εκ μέρους του Γενικού Γραμματέα, Αντόνιο Γκουτέρες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αποτελείται από 15 μέλη, από τα οποία τα πέντε -ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία και Κίνα- είναι μόνιμα. Τα υπόλοιπα 10 μέλη εναλλάσονται ανά διετία. Την περίοδο 2024-2025 εισήλθαν πέντε μέλη -Αλγερία, Γουιάνα, Νότια Κορέα, Σιέρα Λεόνε και Σλοβένια, ενώ την περίοδο 2025-2026, εισήλθαν πέντε ακόμη - Δανία, Ελλάδα, Πακιστάν, Παναμάς και Σομαλία.

Δείτε live την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας:

«Είμαι βαθιά προβληματισμένος για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη Βενεζουέλα»

Ξεκινώντας την συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδια για τις πολιτικές υποθέσεις, Ρόουζμαρι ΝτιΚάρλο, διάβασε μια δήλωση του Γενικού Γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος εξέφρασε τον βαθύ προβληματισμό του με το γεγονότος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τήρησαν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου όταν επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα και συνέλαβαν τον πρόεδρό της.

«Είμαι βαθιά προβληματισμένος για την πιθανή επιδείνωση της αστάθειας στη χώρα, τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή και το πρότυπο που μπορεί να θέσει για τον τρόπο διεξαγωγής των σχέσεων μεταξύ των κρατών», αναφέρθηκε στη δήλωση.

«Οι τελευταίες εξελίξεις ακολουθούν μια περίοδο αυξημένων εντάσεων, που ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου, όπως συζητήθηκε σε δύο προηγούμενες συνεδριάσεις αυτού του Συμβουλίου. Έχω τονίσει επανειλημμένα την επιτακτική ανάγκη πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου από όλους, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος αποτελεί το θεμέλιο για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Η δημοκρατία υπονομεύθηκε. Εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, αλλά είναι ακόμα δυνατό να αποτραπεί μια ευρύτερη και πιο καταστροφική σύρραξη», πρόσθεσε ο Γκουτέρες.

Και πρόσθεσε: «Εξακολουθώ να ανησυχώ βαθιά για το γεγονός ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου δεν έχουν γίνει σεβαστοί».

Τέλος, ο ίδιος κάλεσε όλους τους φορείς της Βενεζουέλας να συμμετάσχουν σε έναν δημοκρατικό διάλογο και δήλωσε ότι ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να βοηθήσει τους Βενεζουελάνους να βρουν μια ειρηνική λύση.

Η Βενεζουέλα διέταξε να συλληφθεί όποιος στήριξε την ένοπλη επίθεση των ΗΠΑ

Με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που κηρύχθηκε από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη χώρα και την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η αστυνομία διατάχθηκε «να ξεκινήσει αμέσως έρευνα και να συλλάβει όποιον εμπλέκεται στην προώθηση ή υποστήριξη της ένοπλης επίθεσης», σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Το διάταγμα τέθηκε σε ισχύ από το Σάββατο, όμως μόλις σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα το πλήρες κείμενο.

Η Ελβετία «πάγωσε» τα περιουσιακά στοιχεία του Νικολάς Μαδούρο

Λίγο νωρίτερα, η Ελβετία ανακοίνωσε ότι δέσμευσε και «πάγωσε» τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν ο Νικολάς Μαδούρο και συνεργάτες του στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της χώρας, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας από δυνάμεις των ΗΠΑ στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μέτρο, που τίθεται άμεσα σε ισχύ και θα εφαρμοστεί για τέσσερα χρόνια, έχει στόχο να αποτρέψει εκροή παράνομων ενδεχομένως περιουσιακών στοιχείων επιπροσθέτως των υφιστάμενων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζει μέλη της παρούσας κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η Ελβετία δήλωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων αφορά επίσης τη σύζυγο του Νικολάς Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, συνεργάτες και πρώην υπουργούς.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε πως η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι ρευστή, με διάφορα αποτελέσματα να είναι πιθανά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Ανέφερε πως παρακολουθεί στενά την κατάσταση και κάλεσε για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, προσφέροντας παράλληλα τις καλές υπηρεσίες του προκειμένου να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση.

«Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θέλει να διασφαλίσει πως τυχόν παρανόμως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός Ελβετίας στην παρούσα κατάσταση», ανέφερε.

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων είναι προληπτικό μέτρο και εφαρμόζεται στον Μοδούρο και σε συνεργάτες του ως αλλοδαπά πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, ανέφερε η κυβέρνηση.