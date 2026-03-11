Ηρακλής – Ταλ Τεκ 76-63: Άνετα στα προημιτελικά της ENBL ο «Γηραιός»

Ο Ηρακλής επικράτησε 76-63 της Ταλ Τεκ στο Ιβανώφειο κι εξασφάλισε με άνεση την πρόκριση για τους «8» της European North Basketball League – Βραβεύθηκε η ποδοσφαιρική ομάδα για την άνοδο στη Super League.

Ο «Γηραιός», ο οποίος ήταν ανώτερος της ομάδα από την Εσθονία κι έφτασε άνετα στην επικράτηση, θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά την πολωνική Ντζίκι Βαρσοβίας. Η πρόκριση θα κριθεί σε διπλούς αγώνες, με τη ρεβάνς να γίνεται στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά από την αρχή κόντρα στην Ταλ Τεκ, δημιουργώντας διαφορά 9 πόντων στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη δεύτερη περίοδο η υπεροχή της ήταν ακόμα πιο εμφανής, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με προβάδισμα 17 πόντων, χάρη στην κυριαρχία και στις δύο πλευρές του παρκέ. Στο τρίτο δεκάλεπτο η Ταλ Τεκ προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, χωρίς όμως να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση, με τον Ηρακλή να διατηρεί τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή, η οποία τιμήθηκε για την άνοδό της στη Super League. Την αναμέτρηση παρακολούθησε διά ζώσης ο γενικός γραμματέας της ENBL, Έντγκαρς Ζάντερς, ο οποίος έχει επαφή με τους διοικούντες την ΚΑΕ Ηρακλής, αναφορικά με την προοπτική διοργάνωσης του Final Four στην Ελλάδα, εφόσον ο «Γηραιός» προκριθεί σε αυτό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-15, 44-25, 62-45, 76-63
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπεργκ 3, Ντάρκο-Κέλι 5 (1), Τσιακμάς 7 (1), Γουέρ 13, Έντλερ-Ντέιβις 18 (3), Στρονγκ 11 (1), Σμιθ 5, Μωραΐτης 3 (1), Καμπουρίδης 4, Χρηστίδης 5, Σίλας 2, Γιαννίκος.
ΤΑΛΤΕΚ (Άλαρ Βάρακ): Ποστ 8 (1), Γιούρκαταμ 13, Μετσάλου 6, Πέκα 12, Σούροργκ 6 (2), Βαλμπ, Σατ, Κίτσινγκ 8 (1), Σούνελικ, Νιτς 10.

