ΑΕΚ – Τόφας 96-88: «5 στα 5» και… φουλ για πρωτιά και πλεονέκτημα η «Ένωση»

H «Ένωση» παραμένει μόνη κι αήττητη στην κορυφή του ομίλου της, κάνοντας από ένα βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας στους «8».

Την τελευταία αγωνιστική, η ΑΕΚ δοκιμάζεται στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα, σε ένα ματς που θα κρίνει την πρώτη θέση (σ.σ. εκτός κι αν η Καρδίτσα κάνει την έκπληξη αυτή την ώρα). Οι «κιτρινόμαυροι» θα πάνε στη Γερμανία, έχοντας και το +8 της νίκης τους στη SUNEL Arena.

Όσον αφορά στον αγώνα με την Τόφας, «κλειδί» της επιτυχίας της «Ένωσης» ήταν ο απόλυτος έλεγχος των ριμπάουντ (44 έναντι 23) κι η ψυχραιμία του πρώτου σκόρερ της, Φρανκ Μπάρτλεϊ (22π.), ο οποίος όταν ο Φλόιντ ισοφάρισε σε 77-77 με γκολ – φάουλ στο 34’, απάντησε με προσωπικό σερί 5-0, δίνοντας και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του (82-77), το οποίο διατήρησε μέχρι το φινάλε.

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στο πρώτο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται οριακά στο τέλος του (49-51). Μετά την ανάπαυλα, η ΑΕΚ ανέβασε ρυθμό και βρίσκοντας λύσεις από την περιφέρεια πήρε το προβάδισμα. Παρά την προσπάθεια της Τόφας να επιστρέψει στο σκορ, οι «κιτρινόμαυροι» διατήρησαν τον έλεγχο στα τελευταία λεπτά κι έφτασαν στη νίκη.

