Βενεζουέλα: Ορκίστηκε υπηρεσιακή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες - Διετέλεσε αντιπρόεδρος του Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο, ορκίστηκε επίσημα ως υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Ο όρκος της ορκωμοσίας τελέστηκε το απόγευμα της Δευτέρας από τον αδελφό της, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες.

«Έρχομαι με θλίψη για τα δεινά που υπέστη ο λαός της Βενεζουέλας μετά από μια παράνομη στρατιωτική επιθετική ενέργεια εναντίον της πατρίδας μας», είπε η ίδια ενώ κρατούσε το δεξί της χέρι υψωμένο.

Αναφέρθηκε στον Μαδούρο και τη σύζυγό του ως «δύο ήρωες» και δεσμεύτηκε να εγγυηθεί την ειρήνη της χώρας, «την πνευματική, οικονομική και κοινωνική ηρεμία του λαού μας».

Ποια είναι η Ντέλσι Ροντρίγκες

Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του καθεστώτος Μαδούρο, η Ροντρίγκες είναι δικηγόρος, διπλωμάτισσα και πολιτικός και υπηρετεί ως αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας από το 2018. Έχει διατελέσει σε πολλές θέσεις κατά τις προεδρίες των Ούγο Τσάβες και Νικολάς Μαδούρο. Υπήρξε υπουργός Λαϊκής Εξουσίας για την Επικοινωνία και την Πληροφόρηση της Βενεζουέλας από το 2013 έως το 2014, υπουργός Εξωτερικών από το 2014 έως το 2017, πρόεδρος της Συντακτικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας από το 2017 έως το 2018 και υπουργός Πετρελαίου από το 2024 έως το 2025.

H Nτέλσι Ροντρίγκες AP

Είναι μέλος της εθνικής ηγεσίας του Ενωμένου Σοσιαλιστικού Κόμματος της Βενεζουέλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς της έχουν επιβάλει κυρώσεις για αυτό που χαρακτήρισαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τον ρόλο της στην πολιτική κρίση της χώρας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Ροντρίγκες υπερασπίστηκε σθεναρά την κυβέρνηση Μαδούρο σε διεθνή φόρα, όπως στον ΟΗΕ, καταδίκασε τις διεθνείς κυρώσεις ως «παράνομες» και κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προωθούν «παρέμβαση και ανατροπή» στη Βενεζουέλα.

Γεννήθηκε στο Καράκας στις 18 Μαΐου του 1969. Είναι κόρη του δικηγόρου και πολιτικού Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκες, ο οποίος υπήρξε ιδρυτικό μέλος του σοσιαλιστικού κινήματος Σοσιαλιστική Λίγκα και σκοτώθηκε το 1976 υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Ο αδελφός της, Χόρχε Ροντρίγκες, είναι επίσης γνωστή πολιτική φυσιογνωμία της χώρας, έχοντας διατελέσει δήμαρχος του Καράκας, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και αντιπρόεδρος.