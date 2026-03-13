ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη δολοφονία νεαρού οπαδού: «Οδύνη και αποτροπιασμός, να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση»

Ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη δολοφονία του νεαρού φιλάθλου του Δικέφαλου στην Καλαμαριά το βράδυ της Πέμπτης (12/03).

Σοκαρισμένη είναι για μια ακόμα φορά η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, με τη δολοφονία ενός νεαρού φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Πέμπτης (12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Από εκείνη την στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές που άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή, να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση για το περιστατικό, στην οποία αναφέρει:

«Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο.

Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις.

Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

17:10LIFESTYLE

Συγκινεί ο Πάνος Σόμπολος για την απώλεια της συζύγου του - «Ήταν ο "βράχος" της οικογένειας»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον Εισαγγελέα ο Πολωνός που συνελήφθη για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης: «Δεν δεχόμαστε κατάπαυση πυρός - Το οπλοστάσιο πυραύλων του Ιράν είναι απεριόριστο»

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Για τους 8 σε Europa και Conference με αποδόσεις που…τρελένουν!

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ο Πούτιν ίσως βοηθάει λίγο το Ιράν

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο κίνδυνος κατολισθήσεων στον οδοντωτό - Τι λένε οι εργαζόμενοι

16:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη δολοφονία νεαρού οπαδού: «Οδύνη και αποτροπιασμός, να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση»

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους στο Ιράκ: Νεκρά και τα 6 μέλη του πληρώματος του KC-135

16:38WHAT THE FACT

Το γιγάντιο πλάσμα που ζούσε πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια και κυριαρχούσε πριν τους δεινοσαύρους

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άκης Σκέρτσος για Chevron: «Η Ελλάδα δυναμώνει γεωπολιτικά και ενεργειακά»

16:32ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ποτά προκαλούν το χειρότερο hangover και γιατί

16:23ΕΛΛΑΔΑ

Φυλακές Μαλανδρίνου: Συνελήφθησαν 4 κρατούμενοι σε έφοδο της αστυνομίας – Κατασχέθηκαν μαχαίρια, σουβλί και κινητά τηλέφωνα

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

16:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής φορολογικών δηλώσεων - Πού θα βρείτε το εκκαθαριστικό

16:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπαθανάσης για Chevron: Η Ελλάδα ισχυροποιείται γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά

16:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή στην 32χρονη που χτύπησε και κούρεψε την ανήλικη κόρη της

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαρίνος: Η συγκινητική κίνηση της Κατιάνας Μπαλανίκα στην κηδεία - «Πήρες ένα κομμάτι μου»

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Kόρινθος: Πολίτης με... νταλκά μπήκε στο δημοτικό συμβούλιο και... τραγουδούσε Καζαντζίδη!

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αμερικανικού αεροσκάφους στο Ιράκ: Νεκρά και τα 6 μέλη του πληρώματος του KC-135

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου

16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για απάτη σε ηλικιωμένη – Είναι ο πατέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε σε καταδίωξη το 2022

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 33χρονος σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 2ο όροφο πολυκατοικίας

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο

16:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής φορολογικών δηλώσεων - Πού θα βρείτε το εκκαθαριστικό

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαρίνος: Η συγκινητική κίνηση της Κατιάνας Μπαλανίκα στην κηδεία - «Πήρες ένα κομμάτι μου»

16:52WHAT THE FACT

Ο «Νοστράδαμος της Κίνας» προβλέπει πώς θα τελειώσει ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν - Και το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητο

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποδηλάτισσα στην Ισπανία χάνει τον έλεγχο και στέκεται στο χείλος του γκρεμού - Βίντεο

12:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιο δελτίο ειδήσεων κάνει τη διαφορά

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Νέες επιθέσεις drones στο Ντουμπάι - Χτυπήματα στην Τεχεράνη, «πιο δυναμική» απάντηση υπόσχεται το Ιράν

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

16:38WHAT THE FACT

Το γιγάντιο πλάσμα που ζούσε πριν από 300 εκατομμύρια χρόνια και κυριαρχούσε πριν τους δεινοσαύρους

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Κατέληξε ο 18χρονος που βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ