Βρυξέλλες: Βίαια επεισόδια σε μαθητικό συλλαλητήριο και συγκρούσεις με την αστυνομία - Βίντεο

Snapshot Περισσότερα από 1.000 άτομα διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας που επηρεάζουν τη γαλλόφωνη εκπαίδευση.

Οι διαδηλωτές προκάλεσαν βίαια επεισόδια, βάζοντας φωτιά σε ποδήλατα και αντικείμενα και σπάζοντας στάσεις λεωφορείων.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε ελικόπτερο και υδροφόρες για να αποτρέψει νέες φωτιές και προχώρησε σε συλλήψεις.

Η κατάσταση παρέμεινε τεταμένη κοντά στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό των Βρυξελλών μετά το μεσημέρι. Snapshot powered by AI

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν σε διαδήλωση στις Βρυξέλλες όπου συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 1.000 άτομα προκειμένου να διαμαρτυρηθούν ενάντια στα μέτρα λιτότητας της κυβέρνησης που επηρεάζουν τη γαλλόφωνη εκπαίδευση.

Την ώρα που η πορεία βρισκόταν κοντά στον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό των Βρυξελλών οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε σημείο στάθμευσης ποδηλάτων και πέταξαν πυροτεχνήματα.

Μετά το μεσημέρι, η κατάσταση παρέμενε εξαιρετικά τεταμένη. Χρησιμοποιήθηκε ελικόπτερο της αστυνομίας αλλά και υδροφόρες για να εμποδιστούν οι διαδηλωτές να βάλουν νέες φωτιές σε ποδήλατα και κάδους απορριμμάτων. Μεγάλος αριθμός αστυνομικών βρισκόταν γύρω από το σταθμό, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις.