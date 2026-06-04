Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βούτσιτς: Επί τάπητος η συνεργασία Ελλάδας - Σερβίας στην ενέργεια

Η Ελλάδα στηρίζει την ενταξιακή πορεία της Σερβίας στην ΕΕ 

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βούτσιτς: Επί τάπητος η συνεργασία Ελλάδας - Σερβίας στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συζητήθηκε ακόμη η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει, για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων.

Κατά την επίσκεψη, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

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