Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Βούτσιτς: Επί τάπητος η συνεργασία Ελλάδας - Σερβίας στην ενέργεια
Η Ελλάδα στηρίζει την ενταξιακή πορεία της Σερβίας στην ΕΕ
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Τίβατ του Μαυροβουνίου με τον πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας και της συνδεσιμότητας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Συζητήθηκε ακόμη η ενταξιακή πορεία της Σερβίας, την οποία η χώρα μας στηρίζει, για την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων προϋποθέσεων και μεταρρυθμίσεων.
Κατά την επίσκεψη, ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα
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