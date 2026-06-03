Μητσοτάκης: Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση της κρίσης

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για την έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Μητσοτάκης: Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση της κρίσης
Eurokinissi
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  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφαίρεσε την Ελλάδα από τη λίστα των κρατών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες», σηματοδοτώντας το τέλος της εποπτείας για τη χώρα.
  • Η Ελλάδα κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο 16 ετών και αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της.
  • Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σκληρή προσπάθεια των πολιτών και της Πολιτείας και αποτελεί βάση για βελτίωση της ποιότητας ζωής.
  • Τα πλεονάσματα θα χρησιμοποιηθούν για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, ενώ οι μεταρρυθμίσεις θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα μειώσουν το δημόσιο χρέος.
  • Ο πρωθυπουργός τονίζει ότι το ταξίδι της προόδου συνεχίζεται με σταθερότητα και προοπτική.
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«Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης». Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των κρατών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, αυτό «σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης», υπογραμμίζοντας ότι «κλείνει, έτσι, ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Και, μάλιστα, σε μία στιγμή που 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων».

«Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και Πολιτείας. Και δεν είναι μία τεχνοκρατική διαπίστωση. Αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μία καλύτερη ζωή. Επιτρέποντας στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις».

Και συμπλήρωσε: «Οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές. Το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, απαλλάσσοντας από παλαιά βάρη τη νέα γενιά. Και τη συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται, σταδιακά, σε ατομική ευημερία».

«Όχι, απλώς, με ανακούφιση. Αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει, πλέον, πού πηγαίνει. Γιατί, παρά τις δυσκολίες, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές νίκες να κατακτήσουμε. Βαδίζοντας με σταθερό βήμα στον δρόμο της δυναμικής προόδου. Με σιγουριά και με προοπτική», καταλήγει ο πρωθυπουργός.

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