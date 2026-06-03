Η Ελλάδα αφήνει οριστικά πίσω τη «σκιά» της κρίσης – Εκτός λίστας επιτήρησης της Κομισιόν

Snapshot Η Ελλάδα εξαιρείται πλέον από τη λίστα χωρών με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλείνοντας έναν κύκλο 16 ετών κρίσης χρέους.

Η ελληνική οικονομία κατέγραψε ανάπτυξη 2,1% το 2025 και προβλέπεται ρυθμός 1,8% το 2026, σχεδόν διπλάσιος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Το δημόσιο χρέος μειώνεται σταθερά, με αναμενόμενη πτώση από 154,2% του ΑΕΠ το 2024 σε 134,4% το 2027.

Η χώρα διατηρεί δημοσιονομικά πλεονάσματα, με πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ το 2025, λόγω συγκράτησης δαπανών και βελτίωσης φορολογικής διοίκησης.

Η πρόοδος στον ψηφιακό μετασχηματισμό και η ταχεία απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων ενισχύουν τη φορολογική συμμόρφωση και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Snapshot powered by AI

Ύστερα από μία μακρά διαδρομή δυσκολιών, μεταρρυθμίσεων και σταδιακής αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές, η ελληνική οικονομία καταγράφει ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία επιστροφής στην κανονικότητα.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει επιδείξει αξιοσημείωτη δημοσιονομική συνέπεια, διατηρώντας πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, επιτυγχάνοντας μία από τις ταχύτερες μειώσεις δημόσιου χρέους στην Ευρώπη και υλοποιώντας σειρά μεταρρυθμίσεων που ενίσχυσαν τη λειτουργία του κράτους, τη φορολογική συμμόρφωση και το επενδυτικό περιβάλλον.

Παρά τις διαδοχικές διεθνείς κρίσεις –από την πανδημία και την ενεργειακή αναταραχή έως τη γεωπολιτική αστάθεια και τις πληθωριστικές πιέσεις– η ελληνική οικονομία διατήρησε ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας την αυξημένη της ανθεκτικότητα.

Για πρώτη φορά μετά το «ξέσπασμα» της κρίσης χρέους, η Ελλάδα παύει να εντάσσεται στις χώρες με Μακροοικονομικές Ανισορροπίες, καθώς η Κομισιόν διαπιστώνει ότι οι παράγοντες κινδύνου που επί χρόνια επιβάρυναν την οικονομία έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά, όπως τονίζεται σε σημερινή (03/06) ενημέρωση του υπουργείου Οικονομικών.

Η χώρα αφαιρείται από την κατηγορία παρακολούθησης, κλείνοντας ουσιαστικά έναν κύκλο που άνοιξε με την ελληνική κρίση χρέους πριν από 16 χρόνια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026.

Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι καταγράφεται σε μία περίοδο κατά την οποία αρκετά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές προκλήσεις και να βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, όπως σημειώνεται επιπλέον.

Στην αξιολόγηση, η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια. Όπως επισημαίνεται, οι ευπάθειες που σχετίζονταν με το υψηλό δημόσιο και εξωτερικό χρέος έχουν υποχωρήσει αισθητά, ενώ η σταθερή οικονομική ανάπτυξη, τα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση της συνολικής εικόνας της χώρας.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή τονίζει ότι το δημόσιο χρέος ακολουθεί σταθερή καθοδική πορεία, οι εξωτερικές ανισορροπίες έχουν περιοριστεί, οι τράπεζες έχουν βελτιώσει σημαντικά τους ισολογισμούς τους, ενώ η αγορά εργασίας συνεχίζει να παρουσιάζει θετικές επιδόσεις.

Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 2,1% το 2025, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, ενώ η Κομισιόν προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8% για το 2026, διπλάσιο σχεδόν από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που εκτιμάται στο 0,9%.

Θετική είναι και η εικόνα στα δημόσια οικονομικά. Η Ελλάδα κατέγραψε πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης 1,7% του ΑΕΠ το 2025, έναντι 1,3% το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η επίδοση αυτή οφείλεται στη συγκράτηση των δαπανών, στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους και στην αυξημένη αποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Η Κομισιόν εκτιμά ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα μειωθεί από 154,2% το 2024 σε 134,4% το 2027, καταγράφοντας συνολική μείωση σχεδόν 20 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε τρία χρόνια.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Η έκθεση αναφέρεται στην ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και των τελωνειακών ελέγχων, στην ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων συμμόρφωσης και στη σημαντική μείωση του κενού ΦΠΑ, στοιχεία που συνέβαλαν στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και στη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Θετικές είναι οι διαπιστώσεις και για την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα υλοποιεί τα προγράμματα Πολιτικής Συνοχής με ταχύτερο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ αναγνωρίζεται η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην προώθηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία που επιτρέπει στα κράτη – μέλη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να εξαιρούν από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς ορισμένες επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια για τη χρηματοδότηση στρατηγικών έργων στον τομέα της ενέργειας και των σχετικών υποδομών.

«Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θεσμικές αναγνωρίσεις της προόδου που έχει επιτύχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Η έξοδος από το καθεστώς Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, η διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων, η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η βελτίωση της αγοράς εργασίας, η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις και η ισχυρή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης συνθέτουν την εικόνα μίας οικονομίας που έχει αφήσει οριστικά πίσω της τα χαρακτηριστικά της κρίσης και συνεχίζει την πορεία της με όρους σταθερότητας, αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας», ολοκληρώνει η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Μητσοτάκης: Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια

Την απόφαση της Κομισιόν σχολίασε με ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τονίζει πως «κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια».

«Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης», τονίζει επίσης.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, σήμερα, ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με «μακροοικονομικές ανισορροπίες». Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Κλείνει, έτσι, ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της. Και, μάλιστα, σε μία στιγμή που 10 άλλα κράτη-μέλη τίθενται σε καθεστώς εποπτείας λόγω υπερβολικών ελλειμμάτων.

Η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και Πολιτείας. Και δεν είναι μία τεχνοκρατική διαπίστωση. Αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μία καλύτερη ζωή. Επιτρέποντας στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις. Οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές. Το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, απαλλάσσοντας από παλαιά βάρη τη νέα γενιά. Και τη συλλογική ανάπτυξη να μετατρέπεται, σταδιακά, σε ατομική ευημερία.

Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, λοιπόν, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης. Όχι, απλώς, με ανακούφιση. Αλλά με την αυτοπεποίθηση μιας πατρίδας που θυμάται από πού ξεκίνησε και γνωρίζει, πλέον, πού πηγαίνει. Γιατί, παρά τις δυσκολίες, το ταξίδι δεν σταματά εδώ, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές νίκες να κατακτήσουμε. Βαδίζοντας με σταθερό βήμα στον δρόμο της δυναμικής προόδου. Με σιγουριά και με προοπτική.

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