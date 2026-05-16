Ελληνική οικονομία: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο

Στόχος το δημόσιο χρέος να μειωθεί περαιτέρω στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027

Newsbomb

Ελληνική οικονομία: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ελλάδα θα προχωρήσει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο από το δάνειο του πρώτου μνημονίου.
  • Στόχος είναι η μείωση του δημόσιου χρέους στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027 και κάτω από 120% το 2029.
  • Το 2026 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να είναι χαμηλότερο από αυτό της Ιταλίας, καταλαμβάνοντας πλέον καλύτερη θέση στην ΕΕ.
  • Εντός του 2023 προβλέπεται ετήσια μείωση του χρέους κατά 2,5% του ΑΕΠ, με πιθανή νέα πρόωρη αποπληρωμή στο τέλος του έτους.
  • Η κυβέρνηση στοχεύει σε περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας εντός της επενδυτικής βαθμίδας μέσω των αξιολογήσεων που θα γίνουν το φθινόπωρο.
Snapshot powered by AI

Ένα νέο ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές και τους οίκους αξιολόγησης αναμένεται να στείλει η Ελλάδα τον Ιούνιο με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισ ευρώ από το τελευταίο δάνειο του πρώτου μνημονίου.

Πρόκειται για ακόμη μία κίνηση που βασίζεται στην ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας και εντάσσεται στην πολιτική πρόωρης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους που ακολουθεί η κυβέρνηση. Στόχος το δημόσιο χρέος να μειωθεί περαιτέρω στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027 και να πέσει κάτω το όριο του 120% του ΑΕΠ το 2029.

Προηγουμένως και ειδικότερα από εφέτος, η Ελλάδα θα έχει επιτύχει μία αξιοσημείωτη θετική ανατροπή. Σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις το 2026 το δημόσιο χρέος της χώρας θα σταματήσει να είναι το υψηλότερο ως προς το ΑΕΠ στην ΕΕ, θέση την οποία θα πάρει η Ιταλία. Αυτό θα συμβεί μετά τη σημαντική εφετινή πτώση που αναμένεται για το δημόσιο χρέος της χώρας μας στο 136,8% του ΑΕΠ κάτω από το αντίστοιχο της Ιταλίας που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 138,6% του ΑΕΠ.

Μέρος της κυβερνητικής πολιτικής είναι μία ακόμη πρόωρη αποπληρωμή δημοσίου χρέους προς το τέλος του έτους. Στο βαθμό που οριστικοποιηθεί θα πρόκειται για αποπληρωμή μέρους του δανείου των 110 δισ ευρώ που είχε πάρει η Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου. Σημειώνεται ότι με την πρόωρη αποπληρωμή των 6,9 δισ ευρώ του Ιουνίου η χώρα μας θα έχει καταφέρει να εξοφλήσει περίπου 28 δισ ευρώ από τα 52,3 δισ ευρώ του τελευταίου δανείου του πρώτου μνημονίου.

EFSF

Ένας άνδρας περνάει μπροστά από την είσοδο του γραφείου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Λουξεμβούργο, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011.

ASSOCIATED PRESS

Με την κίνηση αυτή, εφέτος το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ετήσια μείωση του χρέους κατά 2,5% το ΑΕΠ.

Η ισχυρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στα επίπεδα του 2% και εφέτος παρά τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν τροφοδοτεί τη δυναμική των πρωτογενών πλεονασμάτων και την πρόωρης εξόφλησης του δημοσίου χρέους. Παράλληλα με την πολιτική περιστολής της φοροδιαφυγής είναι οι κρίσιμοι παράγοντες πίσω από την ισχυρή δημοσιονομική θέση της χώρας την οποία επισημαίνουν στις εκθέσεις όλοι οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης.

Στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να επιτευχθεί περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας εντός της επενδυτικής βαθμίδας. Έτσι θεωρείται κρίσιμος ο δεύτερος εφετινός γύρος των αξιολογήσεων απο τους ξένους οίκους που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα στις 4 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η ανακοίνωσή της αξιολόγησης της DBRS, στις 18 του ίδιου μήνα θα ακολουθήσουν η Moody's και η Scope, στις 23 Οκτωβρίου θα έρθει η σειρά της Standard & Poor's για να ολοκληρωθεί ο κύκλος στις 6 Νοεμβρίου με τον οίκο Fitch.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η επαφή με την φύση μπορεί να βελτιώσει την ψυχική σας υγεία

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Η πολυθρόνα ήταν σαφώς ψηλότερη»: Χαμός για το viral βίντεο Τραμπ-Σι

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι - Δύο τραυματίες

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

09:36ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Σπερς «σάρωσαν» τους Τίμπεργουλβς κι έκλεισαν θέση στους τελικούς της Δύσης

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης για πατίνια: «Πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους - Υποχρεωτική ασφάλιση»

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Saab: Δημοπρατούνται τα τελευταία πρωτότυπα

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική οικονομία: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο - Νέα θετικά μηνύματα σε αγορές και οίκους αξιολόγησης

08:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Πίστονς «διέλυσαν» τους Καβαλίερς και έστειλαν τη σειρά σε Game 7

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jaguar Type 01: Η νέα ηλεκτρική εποχή ξεκινά

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές - Στη μάχη μπαίνουν τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικά μέσα

08:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comics, Iron Maiden και σκοτεινός Άμλετ: Οι πιο δυνατές στάσεις του Σαββατοκύριακου

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lepas, η νέα premium μάρκα της Chery στην Ελλάδα – Ποιά είναι τα μοντέλα της

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο της ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα με αφορμή το θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη: Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

08:10WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες λύνουν ένα μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων - Η κρυμμένη δομή κάτω από το νησί

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός έθεσε το δίλημμα της 3ης τετραετίας: «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Τσίπρας, ή Κωνσταντοπούλου;»

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

06:15LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει η μητέρα του - «Μου ζήτησε μια προσευχή»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι - Δύο τραυματίες

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ