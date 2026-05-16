ΔΥΠΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

Περισσότερα από 1.500 καταλύματα σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια είναι διαθέσιμα στους δικαιούχους

  • Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, με την υποβολή ενστάσεων να διαρκεί έως τη Δευτέρα βράδυ.
  • Στο πρόγραμμα έχουν υποβληθεί 816.000 αιτήσεις και διατίθενται πάνω από 1.500 καταλύματα, ενώ η ΔΥΠΑ δεν εμπλέκεται στη συνεννόηση μεταξύ ωφελούμενων και καταλυμάτων μετά την έκδοση των voucher.
  • Υπάρχει αυστηρός έλεγχος και ποινές σε παρόχους που παραβαίνουν τους κανόνες, με προτροπή για καταγγελίες με πλήρη στοιχεία των παρόχων.
  • Για τον Αύγουστο δόθηκε αυξημένη επιδότηση στα καταλύματα λόγω υψηλής ζήτησης, ενώ το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων θα διαθέσει 70.000 vouchers με προτεραιότητα σε πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Στο πλαίσιο των «Ημερών Καριέρας» στον Πειραιά συμμετέχουν πάνω από 30 επιχειρήσεις της γαλάζιας οικονομίας, ενώ συνεχίζεται το πρόγραμμα απασχόλησης γυναικών με 10.000 θέσεις, με αυξημένη ζήτηση για πλήρη απασχόληση.
Στα προγράμματα που υλοποιεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, όπως το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, οι «Ημέρες Καριέρας», προγράμματα για γυναίκες, αλλά και οι παιδικές κατασκηνώσεις, αναφέρθηκε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ χαρακτηριστικά: «Έγιναν 816.000 αιτήσεις, ενώ χθες το απόγευμα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του κοινωνικού τουρισμού, στο site της ΔΥΠΑ είχαμε 1.000.000 επισκέψεις χτυπήματα. Φτιάξαμε άλλο site που έχει μόνο τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού.

Στην ίδια διαδρομή πάνε οι ωφελούμενοι. Έχουμε αναρτήσει μόνο τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού κατηγορία-κατηγορία, ώστε να μην υπάρχει υπερφόρτωση και να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί.

Παίρνουν το voucher, στο site μας υπάρχει και διαδραστικός χάρτης που μπορούν να μπουν, να επιλέξουν ποια περιοχή θέλουν, να δουν, τα καταλύματα που υπάρχουν στην περιοχή και μετά είναι απευθείας με το κατάλυμα η συνεννόηση. Η ΔΥΠΑ από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν εμπλέκεται στη συνεννόηση.

Έχουμε περισσότερα από 1.500 καταλύματα διαθέσιμα και σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Όπως ξέρετε, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάθε καλοκαίρι κάνουμε πάρα πολλές χιλιάδες αυτοψίες και ελέγχους. Έχουμε προφανώς κάποιες καταγγελίες κάθε φορά, οι οποίες ελέγχονται στη λεπτομέρειά τους.

Υπάρχουν ποινές που επιβάλλονται σε παρόχους, αλλά και στη γενική εικόνα, στη μεγάλη εικόνα υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία και φαινόμενα που μπορεί να υπήρχαν τα παλαιότερα χρόνια του κοινωνικού τουρισμού έχουν εξαλειφθεί και τον Αύγουστο διατίθενται δωμάτια και σε περιόδους υψηλής ζήτησης διατίθενται δωμάτια και γενικώς εικόνα που λαμβάνουμε εμείς τόσο από τους ωφελούμενους όσο και από τους παρόχους, είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αμοιβαία είναι καλό».

Για την χρονική περίοδο του Αυγούστου, σχολίασε ότι: «Νομίζω τον Αύγουστο όποιος επιχειρεί να κλείσει τις διακοπές του είτε εντός του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού είτε ανεξάρτητος ως ιδιώτης, αντιμετωπίζει μια αυξημένη δυσκολία ούτως ή άλλως. Εμείς για να βοηθήσουμε σε αυτό έχουμε δώσει αυξημένη επιδότηση στα καταλύματα τον Αύγουστο και τις περιόδους υψηλής ζήτησης, ακριβώς για να συμβάλουμε και στους παρόχους να μην έχουν δυσκολία διάθεσης των δωματίων».

Αναφερόμενη στις περιπτώσεις παραπόνων και καταγγελιών, δήλωσε πως: «Έχουμε ζητήσει με πολύ αυστηρό τόνο σε όλους και στους ωφελούμενους αυτά τα φαινόμενα με ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ επιχείρησης, καταγγελία.

Μάλιστα πρέπει να εξαιρούνται από το μητρώο παρόχων και δεν είναι και λίγες οι φορές που πάροχοι έχουν πάρει ποινή και χρηματική ποινή για τέτοια φαινόμενα. Βεβαίως θέλουμε καταγγελία με ονοματεπώνυμο του παρόχου, όχι του καταγγέλλοντος, του παρόχου και περίοδο που έγινε».

Από σήμερα ξεκινά η υποβολή ενστάσεων

Ως προς τη διαδικασία των ενστάσεων, ανέφερε: «Σήμερα Σάββατο στις 11πμ ανοίγει η υποβολή των ενστάσεων μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, αμέσως μετά αρχίζουμε την εξέταση των ενστάσεων. Στόχος μας είναι εντός της επόμενης εβδομάδας να ανακοινώσουμε τα οριστικά αποτελέσματα.

Έχουμε 11.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από ανθρώπους που έχουν εισόδημα πάνω από 80.000. Θα τους παρακαλούσα να μην κάνουν ένσταση. Γιατί κάθε ένσταση εξετάζεται από ανθρώπους. Προφανώς ο χρόνος που θα διατεθεί για την εξέταση των ενστάσεων θα καθυστερήσει την υπόλοιπη διαδικασία».

Ακολούθως για τις παιδικές κατασκηνώσεις θα δοθούν 70.000 vouchers και είπε πως: «Χθες υπεγράφη η συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική απόφαση. Εντός της εβδομάδας ανοίγει η υποβολή αιτήσεων.

Να επισημάνουμε ότι και σε αυτό το πρόγραμμα οι πολύτεκνες οικογένειες δεν έχουν μοριοδότηση, αλλά δικαιούνται ετησίως συμμετοχή στο πρόγραμμα τη στιγμή που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και δεν λαμβάνουν προφανώς άλλη παροχή για τις παιδικές κατασκηνώσεις από άλλο φορέα. Οπότε και σε αυτό το πρόγραμμα δίνουμε έμφαση και προτεραιότητα και στις πολύτεκνες οικογένειες και βέβαια αυξημένη μοριοδότηση και για τις μονογονεϊκές οικογένειες».

Συνεχίζοντας η κ. Χορμόβα, τόνισε πως; «Το άλλο Σάββατο έχουμε “Ημέρες Καριέρας” στον Πειραιά, με έμφαση στη γαλάζια οικονομία. Συμμετέχουν περισσότερες από 30 επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον “Μήνα Θάλασσας” που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά. Οι επιχειρήσεις αυτή τη φορά που συμμετέχουν είναι προσανατολισμένες στην οικονομία που σχετίζεται με τα θαλάσσια επαγγέλματα ευρύτερα.

Έχουμε ήδη εκδήλωση ενδιαφέροντος. Πραγματικά νομίζουμε ότι και οι προηγούμενες επιδόσεις μας πάνε εξαιρετικά καλά. Έχουμε πια περισσότερες από 13.000 προσλήψεις μέσα από αυτό το θεσμό των Ημερών Καριέρας, που είναι προσλήψεις, να θυμίσω που δεν έχουν καμία επιδότηση θέσης. Ελπίζω το άλλο Σάββατο να έχουμε εκεί πανηγυρική τέτοια ανακοίνωση».

Τέλος αναφέρθηκε σε προγράμματα για γυναίκες, λέγοντας: «Συνεχίζεται το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων για γυναίκες. Να θυμίσω ότι ήταν 5.000 πλήρους απασχόλησης, 5.000 μερικής απασχόλησης. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον που προκύπτει από αυτό το πρόγραμμα είναι ότι όλο και περισσότερες θέσεις μεταφέρονται από το μερικής απασχόλησης στην πλήρη. Γιατί έχουμε σχεδόν καλύψει τις 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης γυναικών πια και μικραίνουμε τις θέσεις μερικής απασχόλησης. Είναι ένα πρόγραμμα εξαιρετικό με εξαιρετική ζήτηση».

