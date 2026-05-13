Κοινωνικός τουρισμός: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ)

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει σήμερα, 13 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59.

Newsbomb

Κοινωνικός τουρισμός: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ)
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ, αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ), με προθεσμία έως 13 Μαΐου 2026, ώρα 23:59.
  • Το πρόγραμμα διαρκεί 13 μήνες, ξεκινά την 01.06.2026, διαθέτει προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ και 25.000 επιταγές για έως 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα καταλύματα.
  • Δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε συγκεκριμένα νησιά και έως 12 δωρεάν σε περιοχές της Βορείου Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, με αυξημένη επιδότηση σε περιόδους αιχμής.
  • Επιδοτούνται επίσης ακτοπλοϊκά εισιτήρια με 25% συμμετοχή δικαιούχου, ενώ για άτομα με αναπηρία είναι δωρεάν.
  • Η επιλογή γίνεται μέσω μοριοδότησης με διαφανή κριτήρια, ενώ φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη μοριοδότηση και μπορούν να συμμετάσχουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται για λίγο ακόμα η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ). Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή (παρ. 5 του άρθρ. 69 του ν. 3863/2010).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Θα διατεθούν 25.000 επιταγές

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης τη 01.06.2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ και θα διατεθούν συνολικά 25.000 επιταγές.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσοι επιδοτούνται από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 04.05.2026 έως τις 20.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση ΕΔΩ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος: «Το νομικό έδαφος για την επιστροφή των κλεμμένων κειμηλίων από τους Βουλγάρους»

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτε

06:48LIFESTYLE

Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

06:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού: Σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

06:28ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Μαΐου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Τέλος χρόνου στις αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ.ΟΑΕΕ)

06:16ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

04:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 13 Μαΐου

04:30ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών

04:06ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε ολοκληρώνονται τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια – Πότε αρχίζουν οι ενδοσχολικές εξετάσεις

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Σαουδική Αραβία διεξήγαγε τον Μάρτιο αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Βενεζουέλα, η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ»

02:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικές πληρωμές: Mέσω ΑΑΔΕ οι επιδοτήσεις ύψους 2,231 δισ. ευρώ το 2026

02:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Σήμερα κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, όχι τα μέσα μεταφοράς

01:56ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

01:32LIFESTYLE

Akylas για την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision: «Ήταν τρελό, το πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:47WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

00:23LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas με το «Ferto» στον μεγάλο τελικό – Οι δέκα χώρες που προκρίθηκαν από τον Α’ ημιτελικό

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

21:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη - Έκκληση από το «Χαμόγελο του παιδιού» για το σημείωμα της 17χρονης: Μην μοιράζεσαι τις τελευταίες σκέψεις ενός παιδιού

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

01:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Μάρκο Ρούμπιο για τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ – Ζητούν διευκρινίσεις για F-35 και Τουρκία

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Ειδοποίησαν λάθος γονείς 17χρονης - «Νόμιζα ήταν το δικό μου παιδί νεκρό»

22:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γιατί μας ανησυχεί το φετινό Ελ Νίνιο - Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος απαντά

21:22ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέθανε ξαφνικά ο Μπράντον Κλαρκ, επιθετικός των Γκρίζλις, σε ηλικία 29 ετών

03:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Βενεζουέλα, η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ»

17:56LIFESTYLE

Survivor Ατύχημα: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10,3 εκατ. ευρώ

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για θάνατο 3χρονου Άγγελου: «Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση» - Συγκλονίζει γιατρός στην κατάθεσή της

01:32LIFESTYLE

Akylas για την πρόκρισή του στον τελικό της Eurovision: «Ήταν τρελό, το πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ