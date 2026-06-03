Γρεβενά: Αρκουδάκι κάνει βόλτες σε χωριό
Το νεαρό ζώο καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο να στέκεται πάνω σε έναν μαντρότοιχο, προκαλώντας το ενδιαφέρον όσων το παρατηρούσαν
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- Ένα μικρό αρκουδάκι εμφανίστηκε σε χωριό στα Γρεβενά, προκαλώντας εντύπωση στους κατοίκους.
- Το ζώο καταγράφηκε να στέκεται πάνω σε μαντρότοιχο από περαστικό με κινητό τηλέφωνο.
- Όταν αντιλήφθηκε τους ανθρώπους, κατέβηκε προσεκτικά και απομακρύνθηκε προς τα δέντρα.
- Το αρκουδάκι επέστρεψε στη φύση αναζητώντας ηρεμία.
Οι κάτοικοι ενός χωριού στα Γρεβενά ήρθαν αντιμέτωποι με μια ασυνήθιστη αλλά ιδιαίτερα χαριτωμένη εικόνα, όταν είδαν ένα μικρό αρκουδάκι να περιφέρεται στην περιοχή.
Το νεαρό ζώο καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο να στέκεται πάνω σε έναν μαντρότοιχο, προκαλώντας το ενδιαφέρον όσων το παρατηρούσαν.
Μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των ανθρώπων, κατέβηκε προσεκτικά από το σημείο και χάθηκε ανάμεσα στα δέντρα, αναζητώντας ξανά την ηρεμία του στη φύση.
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