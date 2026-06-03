Αρκαδία: Επιχείρηση διάσωσης Γερμανίδας τουρίστριας στον Κοκκινόβραχο Λεωνιδίου

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια μιας 26χρονης Γερμανίδας τουρίστριας, η οποία τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στο αναρριχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο, στον Δήμο Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.

Η νεαρή υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Μέσω 112 οι αρχές κατάφεραν να την εντοπίσουν με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί διασωστική ομάδα τεσσάρων ατόμων, με τη συνδρομή εθελοντών από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου.

Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν την τραυματία, να την ακινητοποιήσουν και να τη μεταφέρουν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.