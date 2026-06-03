Καιρός - Κολυδάς: Θερμότεροι από το κανονικό Ιανουάριος και Φεβρουάριος - Η ανατροπή του Μαΐου

Snapshot Ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος του 2026 ήταν σημαντικά θερμότεροι από τα κανονικά επίπεδα της περιόδου 1991–2020, με θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις σε όλη τη χώρα.

Ο Μάρτιος και ο Απρίλιος είχαν πιο κοντινές στις κανονικές θερμοκρασίες, με τον Απρίλιο να παρουσιάζει έντονη αύξηση βροχοπτώσεων.

Ο Μάιος του 2026 παρουσίασε αρνητική θερμοκρασιακή απόκλιση, δηλαδή ήταν ψυχρότερος από το κανονικό, με σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις στον υετό.

Οι βροχοπτώσεις στο πρώτο πεντάμηνο του 2026 είχαν μεγάλη χωρική ποικιλία, με περιοχές να δέχονται σημαντικά περισσότερες βροχές και άλλες να παραμένουν ξηρότερες.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι αποκλίσεις σε θερμοκρασία και βροχές δεν ήταν ομοιόμορφες, αλλά παρουσίασαν σημαντικές γεωγραφικές διαφοροποιήσεις σε όλη τη χώρα. Snapshot powered by AI

Αναλυτικά στοιχεία για τον καιρό των πέντε πρώτων μηνών του 2026 δημοσίευσε ο Θοδωρής Κολυδάς, εξηγώντας με βάση δεδομένα επανάλυσης και στοιχεία από επιλεγμένους συνοπτικούς ελληνικούς σταθμούς της ΕΜΥ, τα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν αυτό το πεντάμηνο.

Σύμφωνα με την ανάλυση που δημοσίευσε ο γνωστός μετεωρολόγος στο blog του, ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος ήταν καθαρά θερμότεροι από τα κανονικά επίπεδα της περιόδου 1991–2020, με τον Μάρτιο να κινείται πιο κοντά στις κανονικές τιμές. Ο Απρίλιος παρουσίασε ήπια θετική θερμοκρασιακή απόκλιση, ωστόσο ο Μάιος ενείχε μια ανατροπή, καθώς εμφάνισε αρνητική θερμοκρασιακή απόκλιση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

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Τα στοιχεία για τις βροχές

Όσον αφορά τις βροχές, η εικόνα, σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, ήταν πιο σύνθετη. Οι μέσες τιμές του πενταμήνου δείχνουν ότι αρκετοί μήνες είχαν υετό πάνω από τα κανονικά επίπεδα, όμως η χωρική κατανομή δεν ήταν ομοιόμορφη. Ιδιαίτερα στον υετό, ο εθνικός μέσος όρος μπορεί να κρύβει μεγάλες τοπικές αντιθέσεις: άλλες περιοχές δέχθηκαν πολύ περισσότερες βροχές από το κανονικό, ενώ άλλες παρέμειναν ξηρότερες.

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Αναλυτικά στοιχεία ανά μήνα

Ιανουάριος

Ο Ιανουάριος του 2026 ήταν καθαρά θερμότερος από την κλιματική περίοδο 1991–2020. Η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση στο πεδίο ανάλυσης υπολογίστηκε περίπου στους +1,68°C, με τις αποκλίσεις να κυμαίνονται από +0,77°C έως +2,90°C. Είναι σημαντικό ότι το 100% της περιοχής ανάλυσης εμφάνισε απόκλιση πάνω από +0,5°C, ενώ το 98,1% κινήθηκε πάνω από +1°C. Αυτό σημαίνει ότι δεν επρόκειτο για ένα τοπικό επεισόδιο θερμότερων συνθηκών, αλλά για έναν μήνα με εκτεταμένη θετική θερμοκρασιακή απόκλιση.

Στον υετό, ο Ιανουάριος κινήθηκε κατά μέσο όρο στο 135,3% της κανονικής τιμής. Δηλαδή, συνολικά ήταν υγρότερος από το κανονικό. Ωστόσο, η εικόνα δεν ήταν παντού ίδια. Περίπου το 53,6% της χώρας εμφάνισε υετό πάνω από το 125% του κανονικού, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό, περίπου 10%, βρέθηκε κάτω από το 75%. Αυτό δείχνει έναν μήνα γενικά υγρό, αλλά με περιοχές που δεν ακολούθησαν την ίδια συμπεριφορά.

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Φεβρουάριος

Ο Φεβρουάριος ήταν ο μήνας με τη μεγαλύτερη θετική θερμοκρασιακή απόκλιση στο πρώτο πεντάμηνο. Η μέση απόκλιση έφτασε τους +2,22°C, με ελάχιστη χωρική απόκλιση +0,61°C και μέγιστη περίπου +3,90°C. Και εδώ η θετική απόκλιση ήταν σχεδόν καθολική: το 100% της περιοχής κινήθηκε πάνω από +0,5°C, ενώ το 99,6% ξεπέρασε το +1°C. Αυτό είναι ένα ισχυρό εύρημα, διότι δείχνει ότι ο Φεβρουάριος δεν ήταν απλώς «λίγο ήπιος», αλλά σαφώς θερμότερος σε σχέση με το σύγχρονο κλιματικό κανονικό 1991–2020. Τέτοιου τύπου αποκλίσεις, όταν καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εποχική αποτίμηση του χειμώνα.

Ως προς τον υετό, ο Φεβρουάριος ήταν επίσης πάνω από τα κανονικά επίπεδα, με μέση τιμή περίπου 152,4% του κανονικού. Το 60% της περιοχής ανάλυσης είχε υετό πάνω από το 125%, ενώ περίπου 10,6% κινήθηκε κάτω από το 75%. Επομένως, ο Φεβρουάριος συνδύασε δύο χαρακτηριστικά: ήταν και πολύ θερμός για την εποχή, αλλά και αρκετά υγρός σε μεγάλο μέρος της χώρας.

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Μάρτιος

Ο Μάρτιος διαφοροποιήθηκε σημαντικά από τους δύο πρώτους μήνες. Η μέση θερμοκρασιακή απόκλιση ήταν μόλις +0,34°C, δηλαδή πολύ κοντά στα κανονικά επίπεδα. Οι χωρικές αποκλίσεις κυμάνθηκαν από -1,00°C έως +2,14°C, γεγονός που δείχνει ότι υπήρχαν περιοχές ψυχρότερες από το κανονικό και άλλες θερμότερες. Μόνο το 34,1% της περιοχής εμφάνισε θερμοκρασιακή απόκλιση πάνω από +0,5°C, ενώ μόλις το 4,7% ξεπέρασε το +1°C. Αντίθετα, περίπου 3,6% της περιοχής είχε απόκλιση κάτω από -0,5°C. Με απλά λόγια, ο Μάρτιος δεν ακολούθησε το έντονα θερμό μοτίβο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου, αλλά κινήθηκε πολύ πιο κοντά στο κλιματικό κανονικό.

Στον υετό, η μέση τιμή ήταν 105,9% του κανονικού, δηλαδή πολύ κοντά στο μέσο επίπεδο της περιόδου 1991–2020. Όμως αυτός ο μέσος όρος κρύβει σημαντική ανομοιογένεια. Περίπου 31,7% της χώρας είχε υετό κάτω από το 75% του κανονικού, 40,2% κινήθηκε μεταξύ 75% και 125%, ενώ 28,1% ξεπέρασε το 125%. Ο Μάρτιος, επομένως, ήταν χαρακτηριστικός μήνας χωρικών αντιθέσεων: συνολικά κοντά στο κανονικό, αλλά με περιοχές αρκετά ξηρότερες και άλλες σαφώς υγρότερες.

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Απρίλιος

Ο Απρίλιος είχε μέση θερμοκρασιακή απόκλιση +0,58°C, άρα ήταν ελαφρώς θερμότερος από την περίοδο 1991–2020. Οι αποκλίσεις κυμάνθηκαν από -1,16°C έως +2,17°C, δείχνοντας και πάλι χωρική διαφοροποίηση. Το 66,2% της περιοχής είχε απόκλιση πάνω από +0,5°C, ενώ το 20,7% ξεπέρασε το +1°C. Παράλληλα, περίπου 5,6% της περιοχής είχε απόκλιση κάτω από -0,5°C. Η πιο εντυπωσιακή όμως εικόνα του Απριλίου αφορά τον υετό. Η μέση τιμή έφτασε στο 206% του κανονικού, δηλαδή περίπου διπλάσια από την κλιματική τιμή της περιόδου 1991–2020. Το 71,8% της περιοχής είχε υετό πάνω από το 125% του κανονικού, ενώ μόνο το 6,2% βρέθηκε κάτω από το 75%.

Αυτό καθιστά τον Απρίλιο τον πιο υγρό μήνα του πενταμήνου σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα. Είναι όμως σημαντικό να τονιστεί ότι τα πολύ υψηλά ποσοστά υετού μπορεί σε κάποιες περιοχές να επηρεάζονται από τοπικά ισχυρά επεισόδια βροχής. Γι’ αυτό, στην ερμηνεία του υετού χρειάζεται πάντα προσοχή, ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου η ορογραφία, η θαλάσσια επίδραση και οι τοπικές καταιγίδες μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες αποστάσεις ακόμη και σε μικρές γεωγραφικές περιοχές.

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Μάιος

Ο Μάιος ήταν ο μήνας που άλλαξε τη συνολική εικόνα του πενταμήνου. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους μήνες, παρουσίασε αρνητική μέση θερμοκρασιακή απόκλιση, περίπου -0,59°C. Οι αποκλίσεις κυμάνθηκαν από -2,68°C έως +0,43°C. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 0% της περιοχής εμφάνισε απόκλιση πάνω από +0,5°C, ενώ το 46,7% είχε απόκλιση κάτω από -0,5°C. Αυτό δείχνει ότι ο Μάιος 2026 ήταν σαφώς πιο ψυχρός από τους προηγούμενους μήνες σε σχέση με το κανονικό. Δεν ήταν απλώς μια πρόσκαιρη αίσθηση δροσιάς, αλλά μια αποτύπωση που φαίνεται καθαρά στα δεδομένα ERA5. Τα μεγάλα κλιματικά κέντρα απέτυχαν στο σύνολό τους ,να προσδιορίσουν αυτή τη τάση των χαμηλότερων τιμών από τα κανονικά επίπεδα . Ως προς τον υετό, η μέση τιμή ήταν 108,7% του κανονικού, δηλαδή κοντά αλλά ελαφρώς πάνω από την κλιματική τιμή. Ωστόσο, και εδώ η χωρική εικόνα ήταν ανομοιογενής. Περίπου 31,1% της χώρας είχε υετό κάτω από το 75% του κανονικού, 37,6% κινήθηκε μεταξύ 75% και 125%, ενώ 31,3% ξεπέρασε το 125%. Άρα ο Μάιος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ενιαία υγρός ή ξηρός για όλη τη χώρα. Ήταν ένας μήνας με σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις.

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