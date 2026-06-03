Super El Niño: «Καμπανάκι» κινδύνου για τη Θεσσαλονίκη από καθηγητή - Ο ρόλος της καύσιμης ύλης

Snapshot Η διπλάσια καύσιμη ύλη στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσμα του υγρού χειμώνα, αυξάνει τον κίνδυνο και την ένταση εκδήλωσης πυρκαγιών το καλοκαίρι.

Το φαινόμενο «Super El Niño» επηρεάζει το παγκόσμιο κλίμα με ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αν η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρό του.

Οι δήμοι της Θεσσαλονίκης έχουν καθυστερήσει στον καθαρισμό της ξερής καύσιμης ύλης από κοινόχρηστους χώρους, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Η εγκατάλειψη των χωραφιών από αγρότες λόγω υψηλού κόστους παραγωγής αυξάνει την ποσότητα εύφλεκτης ξερής ύλης κοντά σε δρόμους και οικισμούς.

Απαιτείται άμεση θεριστική και αποκομιδή της ξερής καύσιμης ύλης από αγροτικές εκτάσεις και ακάλυπτους χώρους για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιών. Snapshot powered by AI

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, με αφορμή τη φετινή έλευση του ισχυρού καιρικού φαινομένου «Super El Niño».

Ο Κοσμήτορας, μιλώντας στο ThessPost.gr, αναφέρθηκε στην κατακόρυφη αύξηση της καύσιμης ύλης στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας την ανησυχία για την πιθανότητα εκδήλωσης καταστροφικών πυρκαγιών φέτος το καλοκαίρι.

Η έλευση του «Super El Niño», ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς, καθώς πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα φυσικά φαινόμενα που επηρεάζει το παγκόσμιο κλίμα και επιστρέφει φέτος με επιπτώσεις που διαφέρουν ανά περιοχή: από πλημμύρες, ξηρασίες έως και ακραία φαινόμενα.

Όπως ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος, προς το παρόν είνα νωρίς για να σχηματιστεί η άποψη ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στο επίκεντρο του φαινομένου, όμως αυτό που ανησυχεί, και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, είναι η διπλάσια καύσιμη ύλη που έχει δημιουργηθεί, απόρροια του υγρού χειμώνα.

«Αυξάνεται ο κίνδυνος και η ένταση πυρκαγιάς»

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι είχαμε έναν υγρό χειμώνα που μεγάλωσε πάρα πολύ τη χορτολιβαδική βλάστηση, η οποία τώρα ξεράθηκε με αποτέλεσμα να υπάρχει άφθονη καύσιμη ύλη», εξηγεί ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. Ο ίδιος, μάλιστα, διευκρινίζει ότι «αυξάνεται τόσο ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιάς, όσο και η έντασή της», ενώ επισημαίνει πως οι δήμοι έχουν καθυστερήσει στη διαδικασία καθαρισμού της καύσιμης ύλης.

«Θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί και, ήδη, οι δήμοι έχουν αργήσει στο να καθαρίσουν την ξερή καύσιμη ύλη στους κοινόχρηστους χώρους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Υψηλό κόστος παραγωγής λόγω εγκατάλειψης των χωραφιών

Εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, πληθαίνουν οι αγρότες οι οποίοι λόγω αδυναμίας εγκαταλείπουν αθόρυβα τα χωράφια τους. Δεν σπέρνουν, πρακτικά δεν εργάζονται στις εκτάσεις τους, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς από ξερά χόρτα του καλοκαιριού, τα οποία αποτελούν εύφλεκτη ύλη, ιδιαίτερα κοντά σε δρόμους ή οικισμούς. «Το ίδιο συμβαίνει και στις αγροτικές εκτάσεις πέριξ της Θεσσαλονίκης. Είναι πάρα πολλά χωράφια που παραμένουν ακαθάριστα. Θα πρέπει αυτοί που έχουν χωράφια σπαρμένα με σιτηρά να τα θερίσουν αμέσως. Οι δήμοι κυρίως –οι Περιφερειακοί δήμοι– με πρώτη προτεραιότητα τους ακάλυπτους χώρους θα πρέπει να προχωρήσουν σε εντατική αποκομιδή της ξερής καύσιμης ύλης», καταλήγει ο κ. Δημητρακόπουλος.

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