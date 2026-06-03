Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για θερμική αστάθεια τις επόμενες ώρες - Πού αναμένονται βροχές

Snapshot Σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές θερμοκρασίες έως 34°C και καλοκαιρινό σκηνικό.

Η θερμική αστάθεια θα προκαλέσει απογευματινές μπόρες και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά, φτάνοντας τους 32

34°C, που είναι πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη αναμένεται γενίκευση της αστάθειας και πτώση της θερμοκρασίας.

Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα αυξηθεί ξανά έως 35

36°C, με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Snapshot powered by AI

Γενικά αιθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου σε ολόκληρη τη χώρα, με το καλοκαιρινό σκηνικό να συνεχίζεται και τη θερμοκρασία να φτάνει τοπικά τους 34°C.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η θερμική αστάθεια θα επιμείνει τις απογευματινές ώρες προκαλώντας μπόρες και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά αναμένονται οι πιο ψηλές θερμοκρασιακές τιμές, αγγίζοντας κοντά στο μεσημέρι τους 32-34°C. Στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 28-30°C. Όπως τόνισε ο μετεωρολόγος, πρόκειται για θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Την Πέμπτη η αστάθεια γενικεύεται, ενώ αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας. Το Σαββατοκύριακο έρχεται νέα άνοδος του υδραργύρου, φτάνοντας στις μέγιστες τιμές τους 35-36°C, με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να «κρούει» το καμπανάκι για αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τετάρτη 3 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Από αργά τη νύχτα και κατά τη διάρκεια της, στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 και τοπικά 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 με 32 και τοπικά στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στις δυτικές Κυκλάδες 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι 4 με 6 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Νοτίων διευθύνσεων 2 με 3 και από το μεσημέρι τοπικά 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-06-2026

Μεταβολή του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ που βαθμιαία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-06-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά κυρίως τα ορεινά, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 06-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα πελάγη 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 07-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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