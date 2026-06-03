Άγιος Δημήτριος - ταξίαρχος ΕΛΑΣ: «Πήγα και βρήκα νεκρό το παιδί μου, εκεί που παίζαμε μπάλα»

Snapshot Η δίκη για τη δολοφονία του 27χρονου Θεόφιλου Χαλυβόπουλου στον Άγιο Δημήτριο διεξάγεται σε φορτισμένο κλίμα.

Ο πατέρας του θύματος, ταξίαρχος της ΕΛΑΣ, βρήκε νεκρό τον γιο του στην πλατεία όπου έπαιζαν μπάλα.

Ο 21χρονος δράστης φέρεται να σκότωσε τον Θεόφιλο για τα μάτια της πρώην κοπέλας του θύματος, η οποία είναι μία από τις κατηγορούμενες.

Ο πατέρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο 20χρονος κατηγορούμενος γνώριζε για το έγκλημα και ζήτησε αναβάθμιση της κατηγορίας του.

Το αίτημα για αναβολή της δίκης απορρίφθηκε και ζητήθηκε διαχωρισμός της υπόθεσης ώστε ο 20χρονος να δικαστεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Snapshot powered by AI

Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται η δίκη των δύο κοριτσιών και του νεαρού που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αναφορικά με τη δολοφονία του Θεόφιλου Χαλυβόπουλου στον Άγιο Δημήτριο.

Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κατάθεση του πατέρα του 27χρονου, του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, Γιώργου Χαλυβόπουλου.

Ο πατέρας του νεκρού, είπε ότι ενημερώθηκε υπηρεσιακά ότι υπήρχε συμβάν στην Πλατεία Ασυρμάτου κι έσπευσε στο σημείο. «Πήγα και βρήκα νεκρό το παιδί μου, εκεί που παίζαμε μπάλα» είπε χαρακτηριστικά μέσα σε φορτισμένο κλίμα.

Ακολούθως περιέγραψε τη σχέση που είχε ο γιος του με την μία εκ των δύο κατηγορούμενων γυναικών, την πρώην κοπέλα του, η οποία φέρεται να είναι και η... πέτρα του σκανδάλου για τα μάτια της οποίας ο 21χρονος σκότωσε εν ψυχρώ τον 27χρονο Θεόφιλο.

Σ' εκείνο το σημείο, η κοπέλα ξέσπασε σε λυγμούς και βγήκε έξω από την αίθουσα φωνάζοντας «δεν αντέχω άλλο» με τη μητέρα του νεκρού 27χρονου να ανταπαντά «εγώ δεν μπορώ...».

Αίτημα για αναβάθμιση της κατηγορίας για τον 20χρονο

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο ταξίαρχος της ΕΛΑΣ, αναφερόμενος στον 20χρονο ο οποίος βρισκόταν στο πάρκο Ασυρμάτου, όταν ο δράστης δολοφονούσε το παιδί του, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο κατηγορούμενος γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί.

Πριν ξεκινήσει η δίκη η πλευρά των κατηγορούμενων ζήτησε αναβολή της δίκης, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε, ενώ οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας, ζήτησαν να διαχωριστεί η υπόθεση κι ο 20χρονος κατηγορούμενος για υπόθαλψη να δικαστεί για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

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