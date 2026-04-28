Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο ο καθ'ομολογίαν δολοφονός του 27χρονου - Τι θα ισχυριστεί

Ο 20χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) στο Ναυτοδικείο Πειραιά για να απολογηθεί.

Η υπόθεση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς εμπλέκονται και άλλοι νεαροί που φέρονται να συμμετείχαν ή να βρίσκονταν μαζί με τον δράστη μετά το τραγικό συμβάν.

Στην υπόθεση δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο, εκτός από τον κύριο κατηγορούμενο 20χρονο, κατηγορούνται επίσης η 20χρονη σύντροφός του, ένας 20χρονος φίλος του και μια ακόμη 20χρονη φίλη. Οι τρεις φέρονται να βρισκόταν μαζί με τον δράστη αμέσως μετά τη διάπραξη του εγκλήματος. Η απολογία του 20χρονου δράστη αναμένεται να διαφωτίσει περαιτέρω τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς του 20χρονου απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, αναφέροντας πως εκείνη του είχε εκμυστηρευτεί ότι ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε. Αυτή η καταγγελία προσθέτει μια νέα διάσταση στο κίνητρο πίσω από το έγκλημα, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω έρευνες σχετικά με τις προσωπικές σχέσεις των εμπλεκομένων.

Επιπλέον, τονίζεται πως ο 20χρονος δράστης είχε στο παρελθόν συλληφθεί για περιστατικά όπου είχε χρησιμοποιήσει μαχαίρι, γεγονός που καταδεικνύει μια προϊστορία βίας. Η πρώην σύντροφός του έχει επίσης ομολογήσει ότι ο ίδιος περηφανευόταν για το κρητικό μαχαίρι που κατείχε, στοιχείο που ενδέχεται να έχει σημασία στην έρευνα γύρω από τη δολοφονία.